彰南街區新美學 百寶村場域再現亮點

彰化縣政府邀請國際級的設計團隊「WALLRIORS國際藝術組織」專業彩繪藝術家楊惟竹選定埤頭鄉兩處街區進行彩繪裝置藝術，彰化縣長王惠美希望藉由彰化百寶村結合街景藝術彩繪牆，用藝術妝點埤頭街道，讓美學融入民眾生活日常，而百寶村更新工程近期也將完工，並招商中。

經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，為了提升地方生活美學與景觀環境，縣府斥資3500萬元進行百寶村創新場域專案計畫，除了百寶村硬體設備進行更新，周邊也選定埤頭鄉公所對面的五連棟建築以及埤頭鄉農會青年育成基地兩處重要街區節點，打造結合街景與繽紛色彩的藝術彩繪牆，象徵彰化多元物產的繽紛色彩。

彩繪牆融入在地物產建築意象，如黃色代表稻米之鄉的金黃稻穗、紫紅色象徵葡萄及火龍果、綠色代表各類蔬菜等，藉由多彩的建築彩繪傳遞彰化多元豐富的產業特色魅力。