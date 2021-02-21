彰化農會改選花壇有人撕選票 激戰選區衝出逾7成投票率　　　

彰化縣各鄉鎮市農會代表和小組長改選今天投開票，上午11點半左右投票結束，開票統計結果出爐，彰化今年投票率平均達54%，激戰選區甚至都超過7成投票率，選舉秩序大致良好，但花壇農會發生一起撕選票事件，雖沒影響到選舉結果，但花壇農會已先備案調查。

彰化縣各農會代表應選1118人，有1256人登記，全縣具選舉資格會員有8萬4755人，今天共設置513個投開票所，警力進到激戰選區加強巡邏、維護秩序，其中田中鎮農會競爭最激烈，北斗、二水、永靖、鹿港農會也都有不同派別較勁，其餘鄉鎮不是同額，就是候選較應選只多出個位數，選情平穩。

彰化縣府農業處指出，今天上9點多一名男子在花壇農會投開票所拿了選票再投入投票箱前突然撕毀選票後離去，表示「同額競選有什麼好選」，農會法對此並無罰則，現場也未再有衝突，但已請農會備案。花壇農會總幹事顧碧琪說，男子撕毀自己的選票後，工作人員將他的選票收回作為無效票，未影響其他選舉作業。