台中公車樂遊推薦路線圖 甲安埔「被消失」地方不滿

台中市觀旅局最近刊印台中公車樂遊台中推薦路線圖，鼓勵遊客搭公車旅遊台中市重要風景區，民眾發現地圖上有苗栗通霄，卻沒有台中的大甲、大安、外埔內容，大安觀光協會理事長蘇永珍說欺人太甚，批市府「將甲安埔人當白癡、不識字？」台中市議員吳敏濟說這是重大疏失，要求市府糾正錯誤，還甲安埔人一個公道。

台中市觀旅局表示，為鼓勵搭乘大眾運輸，推廣低碳旅遊，觀旅局與交通局共同盤點中市既有公車路線，從山、海、屯、都大範圍中，擇選自軌道(台鐵、高鐵)車站出發，並行經數個觀光景點，且儘量較不迂繞或班次不致太少的路線，配合高鐵、台鐵及機場接駁公車等路線資訊，先行繪製一份推薦路線圖，供旅客出遊時選搭；未來將逐步盤點、納入各行政區合適的公車路線，市府歡迎各界推薦以利編修，有關甲安埔地區議員及理事長的關心建議，觀旅局感謝並將積極納入研議。

市議員吳敏濟表示，觀旅局官網上出現台中市公車樂遊台中推薦路線圖，並印製文宣DM請他代發，他打開看竟找不到甲安埔，也沒有區內的任何觀光景點，海線鐵路台中港站往北，就跳到苗栗縣通霄鎮和台北，與甲安埔同樣位於大甲溪以北的后里區列了6個景點，最遠的谷關也有，卻獨漏甲安埔，他說印製一份文宣要有許多人層層把關，這麼大的錯誤要說是作業疏失，誰能相信。

前大安鄉長蘇永珍也是大安觀光協會理事長，他看到這份DM後批市府欺人太甚，他說大安濱海樂園、大安沙雕音樂季、風箏沖浪、濱海生態旅遊，觀旅局眼中是不存在的嗎？

大甲觀光產業促進協會創會理事長郭敬學說，甲安埔景點很多，過年期間鐵砧山櫻花盛開，遊客爆滿，媽祖文化節將屆，大甲鎮瀾宮湧入數十萬人潮，造成交通阻塞，市府既然有心推動公車旅遊，為何推薦路線圖時，獨獨沒有甲安埔三區，連一個景點都沒有。