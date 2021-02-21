農會代表選舉今上場 永靖田中選情緊繃投票率近九成

全國各級農會代表今天投票改選，由於牽動理事長和總幹事爭奪戰，彰化縣以永靖、田中等農會競爭最激烈，今天上午永靖各投開票所投票率高達八、九成，近中午開票時，二派人馬也在投開票所關切，警方也嚴密戒備。

農會代表今天投票改選，由於牽動3月4日26鄉鎮市農會理監事選舉，及3月12日理監事會議，理事長、常務監事推選，與總幹事遴聘作業，部分競爭激烈的農會選情緊繃，甚至傳出有賄選會員二千元到5萬元行情。

今天上午農會代表選舉到11點30分，隨即在各投開票所進行開票，再會整開票結果到各農會，永靖、田中等競爭激烈農會投票率都在八成以上。

彰化縣26鄉鎮市農會中，有22人爭取連任，田中農會總幹事曾招英退休，共有張瑞欽、辜怡甄、張棨東3人登記遴聘最激烈，永靖鄉農會2人登記，現任總幹事林秀惠面對鄭鉛民挑戰，鹿港鎮農會現任總幹事紀呈聰面對梁竣傑登記挑，其他農會均一人登記。

二水農會總幹事蔡文琳及北斗農會總幹事張桂連雖僅一人爭取連任，由於有派系檯面下暗中較勁，二水有47人登記農會代表爭奪31席，北斗也有高達60人登記角逐43席代表，現任深怕被翻盤，選情也相當緊繃。