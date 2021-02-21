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彰化旅遊大翻身 今年再推酒莊、鐵道高檔遊程

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化爌肉飯小吃吸引遊客品嘗。圖／彰化縣府提供
彰化爌肉飯小吃吸引遊客品嘗。圖／彰化縣府提供

彰化縣獲雄獅旅遊調查為今年春節最熱門的旅遊地區，為全台春選首選，彰化縣府今年預計再與旅行社規畫合作，將推出3天2夜2萬元的高檔遊程，將加進二林酒莊行程；中彰投也將利用集集線推出經典鐵道之旅。

受到新冠肺炎影響無法出國，雄獅旅遊依元月份的預訂資料統計，今年全台春節六大熱門旅遊縣市由彰化奪冠，彰化縣長王惠美表示，彰化有好山好水好人情，可看美景、欣賞人文古蹟、享美食，除了適合深度旅遊的鹿港熱點外，應景的溪州公園「花在彰化」依舊百花盛開，八卦山上「2021彰化月影燈季」也將持續至3月1日。

彰化縣府城觀處副處長湯國榮表示，旅行社過去主要是將台灣人帶到國外旅遊，疫情期間國人無法出國，因應市場需求，轉為尋找國內特色遊程，還需要有別傳統的景點，這一年來至少有40團採線團到彰化，扭轉業者對彰化的觀光評價。

有別傳統走馬看花行程，彰化去年與南投共同推出3天2夜16800元的高端旅遊，每周至少有1到2團出團，遊客可與鹿港木雕大師李秉圭、錫雕大師陳萬能等國寶級人物近距離對話，下午茶還可一網打盡在地百年糕餅等一軍美食，這些都是透過業者整合才能完成的客製化行程。

湯國榮表示，彰化縣現在即便非假日住宿也很搶手，旅遊業者對彰化的休閒農場、農村體驗以及古早味料理等都很有興趣，也成為在深度旅遊中的優勢，為吸引更多外縣市旅客，也在台北捷運車廂做廣告，並透過旅行刊物主題報導增加吸引力。

彰化旅遊產業協會會長吳世長說，疫情限制出國下，吸引許多遊客再度到鹿港玩，並選擇用不同方式體驗，去年縣府與旅行社推出的「總裁團」除了帶進更多團客，自由行遊客也會參考，加上近年住宿空間增加，整體下來讓鹿港周末旅遊人潮確實有增無減。

吳世長表示，遊客轉述鹿港除了傳統建築與文化，也延伸到彰濱得多間觀光工廠，往南則有許多觀光牧場，也可到彰化市走走，景點聚集的便利性讓遊客在有限時間內能好好享受假期。

彰化的肉圓名店多，吸引在地人及遊客品嘗。圖／彰化縣府提供
彰化的肉圓名店多，吸引在地人及遊客品嘗。圖／彰化縣府提供
彰化溪州公園「花在彰化」從過年期間至今仍開放參觀。圖／彰化縣府提供
彰化溪州公園「花在彰化」從過年期間至今仍開放參觀。圖／彰化縣府提供

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