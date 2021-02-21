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缺水！彰化八卦山咖啡產量恐下滑 縣府補助儲水桶應急

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
旱象難解，彰化縣政府農業處補助彰化市農會咖啡產銷班添購20個大型儲水桶儲水應急。圖／彰化縣府提供
旱象難解，彰化縣政府農業處補助彰化市農會咖啡產銷班添購20個大型儲水桶儲水應急。圖／彰化縣府提供

彰化八卦山咖啡近年產量穩定，但最近遇上乾旱，彰化縣府補助咖啡產銷班員購置20個大型塑膠水桶儲水應急，咖啡農擔心降雨持續異常，恐怕影響今年咖啡產量，希望申請開放山區水權，鑿井抽取地下水度過乾旱期，縣府指出，農民須核對果園地號，若位處非管制區域，才可依法申請水權登記。

彰化八卦山脈過去多荒廢果園，彰化縣府與農會輔導轉種植經濟作物咖啡豆，10多年下來栽培面積約有18.23公頃，以彰化市14.3公頃最多，佔全縣咖啡產量近8成，近年以技術提升八卦山咖啡品質，去年輔導產銷班取得縣內第一張咖啡產銷履歷驗證。

但縣內咖啡種植多以山坡地為主，栽培用水則仰賴雨水，近年氣候變遷，造成降雨異常，去年更遇到近半世紀以來最嚴重的乾旱，咖啡園缺乏適當儲水設施，灌溉水源嚴重不足以致咖啡植株枯死甚多。

彰化市農會咖啡產銷班班長鄭錫鴻表示，咖啡屬於淺根系植物，必須保持穩定濕度，缺水會影響枝條發育，在地咖啡農都是小農，大都是引用自家用水來儲水，但許多舊有的水泥儲水槽已破損無法使用，申請新的儲水桶度過缺水難關，儲水桶每個約6噸目前分配各班員，以載水車將水載運上山注入儲水桶，再幫咖啡樹補水，現在為開花期期盼春雨到來，若持續缺水將影響今年咖啡產量。

鄭錫鴻說，八卦山咖啡種植區域大都是荒廢山林，水源取得本來就不容易，許多咖啡種在果園下以減少水分逸散，但先天條件受限下，縣內咖啡種植面積較難快速擴展。

彰化縣府補助咖啡產銷班20個儲水桶應急。圖／彰化縣府提供
彰化縣府補助咖啡產銷班20個儲水桶應急。圖／彰化縣府提供

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