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影／連續7年辦親子搖元宵 台中議長張清照搖得順又快

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議長張清照今天在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動。 圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照今天在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動。 圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市議會議長張清照今天在他清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動，下午再舉辦「燈籠DIY」，已吸引100多組親子檔參加，有許多親子組去年參加後覺得有趣，今年再度一起來參加。

議長張清照擔任「清水生活美學協會」理事長，推廣傳統文化，他在副議長任內，每年在元宵節前舉辦搖元宵活動，今年是第7年，他搖元宵的初體驗很生疏，幾年下來動作純熟，他今天在現場示範搖得順手又快速，在一旁的指導老師豎起大拇指說：「議長成專家了。」

張清照表示，搖元宵是傳統文化，好的文化應該傳承下去，希望代代相傳，祝大家搖出圓圓滿滿的元宵，諸事圓滿，中市文化局文化資源科長潘美君也下場搖元宵，她搖得有些卡卡，看到旁邊的議長搖得又快又順手，她說壓力好大。

今天的活動有阿公帶著孫子，還有父母帶著孩子一起體驗，最小的只有3歲；還有一些親子去年來過，感覺有趣，今年又來參加。

清水生活美學協會老師郭凱遠、張木村說明「搖元宵撇步」，先將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到撲滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動，反覆沾水裹粉數次，並適時甩動，滾至適當大小，就完成圓滾滾的元宵；張清照服務處今天下午2點舉辦「燈籠DIY」，有專家指導。

台中市議長張清照（右二）今天在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動。 圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照（右二）今天在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動。 圖／台中市議長張清照服務處提供

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