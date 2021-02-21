中市迷你掃街車吸睛 清除90%揚塵所經之處清爽乾淨

台中市政府環保局引進小型電動掃街車，專責清除大型掃街車到不了的死角，羊城去除率達90%。環保局長陳宏益表示，小型電動掃街車主要用於中、西、西屯、南屯及北屯等5區，綠色方形小車緩緩行駛道路執行任務，外型可愛吸睛。

環保局指出，小型電動掃街車太萌，去年耶誕節清潔隊員扮成耶誕老公公駕車值勤，吸引民眾圍觀並要求合影。

小型掃街車隊種子教官劉獻文說，開慣大型掃街車，剛接觸到迷你車型很好奇，但發現小型電動掃街車可深入市區巷道清掃砂石、樹葉、小型垃圾，揚塵去除率90%，所經之處乾淨、清爽，挺有成就感。