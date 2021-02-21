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中市迷你掃街車吸睛 清除90%揚塵所經之處清爽乾淨

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局小型掃街車外型可愛，節日應景妝扮，頗受歡迎。圖／台中市環保局提供
台中市環保局小型掃街車外型可愛，節日應景妝扮，頗受歡迎。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局引進小型電動掃街車，專責清除大型掃街車到不了的死角，羊城去除率達90%。環保局長陳宏益表示，小型電動掃街車主要用於中、西、西屯、南屯及北屯等5區，綠色方形小車緩緩行駛道路執行任務，外型可愛吸睛。

環保局指出，小型電動掃街車太萌，去年耶誕節清潔隊員扮成耶誕老公公駕車值勤，吸引民眾圍觀並要求合影。

小型掃街車隊種子教官劉獻文說，開慣大型掃街車，剛接觸到迷你車型很好奇，但發現小型電動掃街車可深入市區巷道清掃砂石、樹葉、小型垃圾，揚塵去除率90%，所經之處乾淨、清爽，挺有成就感。

陳宏益指出，小型電動掃街車使用高效能鋰鐵電池為動力，不會排放二氧化碳及廢氣，低噪音，適用於觀光景點、廣場巷弄等地區。2019年引進5輛小型電動掃街車，未來更規劃智慧掃街機具投入清潔維護作業，提升工作效能，減少清潔人員體力負擔。

台中市環保局小型掃街車外型可愛，節日應景妝扮，頗受歡迎。圖／台中市環保局提供
台中市環保局小型掃街車外型可愛，節日應景妝扮，頗受歡迎。圖／台中市環保局提供

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