聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市迷你掃街車吸睛 清除90%揚塵所經之處清爽乾淨
台中市政府環保局引進小型電動掃街車，專責清除大型掃街車到不了的死角，羊城去除率達90%。環保局長陳宏益表示，小型電動掃街車主要用於中、西、西屯、南屯及北屯等5區，綠色方形小車緩緩行駛道路執行任務，外型可愛吸睛。
環保局指出，小型電動掃街車太萌，去年耶誕節清潔隊員扮成耶誕老公公駕車值勤，吸引民眾圍觀並要求合影。
小型掃街車隊種子教官劉獻文說，開慣大型掃街車，剛接觸到迷你車型很好奇，但發現小型電動掃街車可深入市區巷道清掃砂石、樹葉、小型垃圾，揚塵去除率90%，所經之處乾淨、清爽，挺有成就感。
陳宏益指出，小型電動掃街車使用高效能鋰鐵電池為動力，不會排放二氧化碳及廢氣，低噪音，適用於觀光景點、廣場巷弄等地區。2019年引進5輛小型電動掃街車，未來更規劃智慧掃街機具投入清潔維護作業，提升工作效能，減少清潔人員體力負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言