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南投國姓香茅產業重生 倡食農更要帶動地方觀光
南投縣國姓鄉早年盛產香茅，煉製香茅油也成當地客家重要產業，後因化學香料問世而沒落，北港村民劉昌坤見香茅產業恐失傳，接續傳承且創新，今年入選客委會「客藝之家」，未來將配合中小學食農教育，並串連周邊景點帶動地方觀光。
國姓鄉公所指出，國姓鄉過去大量種植香茅，產量不僅冠全台，甚至聞名世界，農民更以當地客家「焗香茅油」技藝進行產製販售，但隨時間進步，化學香料取代市場，鄉內香茅產業沒落消失，劉不捨該產業失傳，921震後接續傳承更創新。
劉昌坤說，為遵循傳統承繼技術，20年前聘請老師傅打造「焗香茅油」的傳統提煉設備，而為讓相關設備工藝得以保存，他全程拍照記錄完整興建過程，之後就用照片回憶摸索，做中學嘗試建造香茅爐等設備，讓老產業得以再現並重生。
而劉不僅傳承香茅產業，也著手創新研發，並開設工坊對外推廣，他說，古法蒸餾煉製成香茅油或膏，他還提煉成精油、做潔身皂，也編織香茅枕等多元商品販售，而為增加民眾推廣瞭解誘因，還將焗油所剩的香茅露免費提供遊客泡腳殺菌。
劉的用心傳承推廣則讓其「阿坤香茅工坊」入選客委會客家技藝傳襲擊創生示範計畫成為「客藝之家」，獲經費補助176萬元；他表示，舊工坊不到40坪，且在半山腰，交通不便，所以他透過補助遷移工坊至台21線道路旁，方便遊客參訪。
國姓鄉長丘埔生則說，新的香茅工坊就位在糯米橋休閒農業區，位置比以前好，還有停車腹地，盼該場域未來能配合國中小食農教育和技藝傳承介紹，甚至搭配周邊景點串起遊程，讓遊客可以更加認識國姓客庄，同時帶動地方觀光產業發展。
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