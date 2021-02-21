快訊

雲嘉西濱2死8傷慘重連環車禍肇因濃霧？ 氣象局回應了

雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐原車站廣場移行道樹拆分隔島 交通動線順暢多了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市豐原火車站西站廣場移除行道樹及分隔島，市容清爽且交通順暢多了。圖／台中市政府提供
台中市豐原火車站西站廣場移除行道樹及分隔島，市容清爽且交通順暢多了。圖／台中市政府提供

台中市政府交通局改善豐原火車站西站廣場交通動線，移除行道樹與分隔島，已順利完工，從中正路丶三民路進入車站車流順暢多了。另拓寛東北街，前後站交通無障礙。

交通局長葉昭甫表示，豐原火車站高架順利整合站前廣場及鐵路東西兩側動線，但尖峰時段三民路及中正路往西站廣場車流量日益增加，舊頂街派出所前道路分隔島及行道樹阻隔行車動線，影響車流。

市府及豐原區公所遷移西站前行道樹、拆除分隔設施並調整交通動線，重新規劃增加車道配置，增加大客車臨停接送空間，同時將站前道路東北街拓寬為12公尺，動線更順暢，更有效串連東西站交通。

葉昭甫表示，位豐原東站「豐原轉運中心新建工程」規劃面積約1公頃，地上5層、地下2層的轉運中心，結合商業及停車場進行開發，目前完成地上5層的結構體工程，預計今年底完工。

交通局呼籲，車站周邊商圈活動熱絡，行人及車流量大，行經東、西站廣場道路均應注意施工交維減速。交通局針對東、西站廣場車流狀況，透過交通管制措施維護安全，降低交通衝擊。

延伸閱讀

紓解台灣大道 苦了台中火車站

台中武陵「賞櫻專車」導入APP預購 預約率達7成

台中安心搭小黃 認明「本車已消毒」貼紙

民營停車場春節期間若哄抬費率 台中最高開罰15000元

相關新聞

南投國姓香茅產業重生 倡食農更要帶動地方觀光

南投縣國姓鄉早年盛產香茅，煉製香茅油也成當地客家重要產業，後因化學香料問世而沒落，北港村民劉昌坤見香茅產業恐失傳，接續傳...

因應缺水的水資源調度 中市工商業使用地下水放寬限制

因應台中市水情燈號轉為減量供水橙燈，為減少自來水用量與民眾共體時艱，台中市政府水利局配合台中市旱災災害應變中心，公告台中...

台中筏子溪水岸環境大改造 成親水休憩好去處

台中市政府水利局為提升筏子溪整體水域環境，向環境保護署爭取前瞻計畫經費執行「筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨...

豐原車站廣場移行道樹拆分隔島 交通動線順暢多了

台中市政府交通局改善豐原火車站西站廣場交通動線，移除行道樹與分隔島，已順利完工，從中正路丶三民路進入車站車流順暢多了。另...

周休玩樂趣／訪中興新村 探落羽松森林

南投縣中興新村原為台灣省政府所在地，當地整體社區規畫完善，綠色植物林立，搭配鄰近景點，每逢周末假日常吸引大批遊客休憩。

百年員林公園 30年首度翻修

彰化縣員林公園興建近百年，距離上一次整理已是30年前，許多市民抱怨設施老舊，地面破損，市公所爭取營建署補助3000萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。