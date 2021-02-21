豐原車站廣場移行道樹拆分隔島 交通動線順暢多了

台中市政府交通局改善豐原火車站西站廣場交通動線，移除行道樹與分隔島，已順利完工，從中正路丶三民路進入車站車流順暢多了。另拓寛東北街，前後站交通無障礙。

交通局長葉昭甫表示，豐原火車站高架順利整合站前廣場及鐵路東西兩側動線，但尖峰時段三民路及中正路往西站廣場車流量日益增加，舊頂街派出所前道路分隔島及行道樹阻隔行車動線，影響車流。

市府及豐原區公所遷移西站前行道樹、拆除分隔設施並調整交通動線，重新規劃增加車道配置，增加大客車臨停接送空間，同時將站前道路東北街拓寬為12公尺，動線更順暢，更有效串連東西站交通。

葉昭甫表示，位豐原東站「豐原轉運中心新建工程」規劃面積約1公頃，地上5層、地下2層的轉運中心，結合商業及停車場進行開發，目前完成地上5層的結構體工程，預計今年底完工。

交通局呼籲，車站周邊商圈活動熱絡，行人及車流量大，行經東、西站廣場道路均應注意施工交維減速。交通局針對東、西站廣場車流狀況，透過交通管制措施維護安全，降低交通衝擊。