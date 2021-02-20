快訊

吃人嘴軟？ G7不敢談中國大陸問題

實彈射擊！緬甸反政變示威 警方開槍至少釀2死20傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升運輸效率？台灣大道公車專用道2年激增17條路線

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
改善台灣大道慢車道塞車問題，中市府交通局陸續增加17條公車至公車專用道，但部分公車司機、乘客認為顧此失彼。圖／中市府新聞局提供
改善台灣大道慢車道塞車問題，中市府交通局陸續增加17條公車至公車專用道，但部分公車司機、乘客認為顧此失彼。圖／中市府新聞局提供

台中市交通局為改善台灣大道慢車道塞車問題，近2年陸續將17條公車路線由慢車道移至公車專用道，今年初又有6條公車路線在火車站周邊「截彎取直」調整。不少司機、乘客反映，無專用道的台中火車站至五權路口路段，尖峰時段公車排隊停靠、與機車爭道情況更多，反而常塞車。

公車族也反映，台灣大道公車專用道月台是「低地板設計」，但引入的151、152公車是遊覽車類型的巴士，月台高度和車門有落差，尖峰時間人潮多，排隊上下車擠在一起很危險。

交通局長葉昭甫表示，151、152公車因行駛快速道路，所以採用遊覽車種，未來專用道行駛的公車「車輛類型」是否統一？確實可以討論，會多參採各方意見。

部分公車司機表示，台中火車站出發上專用道前，都是兩線車道，尖峰時段車流多，有更多公車與機車爭道，尤其台中火車站前的停靠站，一個位置由20多路公車共用，尖峰期間得排隊靠站，甚至回堵到綠川橋上，交通狀況雪上加霜。

葉昭甫說，近兩年確實把慢車道上的17條路線公車，引入專用道行駛，降低慢車道61％班次，讓慢車道行車效率增加，公車行駛效率也提升，尖峰時段班次可節省約5至15分鐘，改善幅度30％至40％，有效提升運輸效率。

至於台中火車站停靠站問題，葉昭甫表示，會持續觀察改善，例如參考一中商圈，三民路上把不同路線錯開停靠站位置，但火車站周邊腹地狹小，要怎麼調整需再通盤檢討。

台灣大道公車專用道適用低地板公車，151、152兩路線的車種是遊覽車類型，車門與月台高低落差大，乘客上、下車易生危險。圖／民眾提供
台灣大道公車專用道適用低地板公車，151、152兩路線的車種是遊覽車類型，車門與月台高低落差大，乘客上、下車易生危險。圖／民眾提供
台中火車站前的停靠站，一個位置20幾路公車共用，尖峰期間得「排隊靠站」，甚至回堵到綠川橋上，公車司機叫苦連天。圖／讀者提供
台中火車站前的停靠站，一個位置20幾路公車共用，尖峰期間得「排隊靠站」，甚至回堵到綠川橋上，公車司機叫苦連天。圖／讀者提供
中市府交通局調整多條路線公車，進入台灣大道公車專用道，但台中火車站至五權路口，只有雙線車道，公車停靠時與機車爭道，甚至排隊停靠，容易塞車。圖／民眾提供
中市府交通局調整多條路線公車，進入台灣大道公車專用道，但台中火車站至五權路口，只有雙線車道，公車停靠時與機車爭道，甚至排隊停靠，容易塞車。圖／民眾提供
中市府交通局調整多條路線公車，進入台灣大道公車專用道，台中火車站周邊常有公車回堵情形。圖／民眾提供
中市府交通局調整多條路線公車，進入台灣大道公車專用道，台中火車站周邊常有公車回堵情形。圖／民眾提供

火車站 車道

延伸閱讀

台中武陵「賞櫻專車」導入APP預購 預約率達7成

台中安心搭小黃 認明「本車已消毒」貼紙

民營停車場春節期間若哄抬費率 台中最高開罰15000元

捷運藍線改版龍規燕不隨？ 交通局：新版風險小且省錢

相關新聞

提升運輸效率？台灣大道公車專用道2年激增17條路線

台中市交通局為改善台灣大道慢車道塞車問題，近2年陸續將17條公車路線由慢車道移至公車專用道，今年初又有6條公車路線在火車...

南投慶福寺慶祝天公生 捐贈供品幫助弱勢家庭孩子

南投市內轆慶福寺19日23時舉行玉皇大帝祝壽大典，並在今日辦理安太歲、安斗、點光明燈活動，祝壽或祭祀均共準備八大副牲禮、...

這婚結得超旺！喜餅1.4萬發票抽到台中女麗購50兩黃金

「台中女麗購」活動首次主打「她經濟」締造16億元消費登錄金額，台中市經發局今天上午舉辦「台中女麗購壓軸大獎記者會」，市長...

台中迷你網球免費體驗 培養幼童運動興趣

台中市積極推廣兒童新興運動，配合Victor.ly盃國際網球排名賽，昨天起一連三日在台中網球中心登場，運動局和主辦單位V...

嘜擱飼了！芳苑鄉五俊村民連署反對新設萬頭養豬場　

彰化縣西南角鄉鎮似乎是畜牧場興辦事業人的最愛，芳苑鄉五俊村將設置一家萬頭養豬場，引起村民反彈和連署要求撤銷，彰121線道...

說好的「大石攀岩」變「假山」？中市府：考量安全調整

時代力量台中黨部接到民眾反映，台中市西屯區世斌公園加入市政府「台中美樂地計畫」，打造成「以山河石趣」迷你自然地形樂園，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。