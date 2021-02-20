聽新聞
test
0:00 / 0:00
提升運輸效率？台灣大道公車專用道2年激增17條路線
台中市交通局為改善台灣大道慢車道塞車問題，近2年陸續將17條公車路線由慢車道移至公車專用道，今年初又有6條公車路線在火車站周邊「截彎取直」調整。不少司機、乘客反映，無專用道的台中火車站至五權路口路段，尖峰時段公車排隊停靠、與機車爭道情況更多，反而常塞車。
公車族也反映，台灣大道公車專用道月台是「低地板設計」，但引入的151、152公車是遊覽車類型的巴士，月台高度和車門有落差，尖峰時間人潮多，排隊上下車擠在一起很危險。
交通局長葉昭甫表示，151、152公車因行駛快速道路，所以採用遊覽車種，未來專用道行駛的公車「車輛類型」是否統一？確實可以討論，會多參採各方意見。
部分公車司機表示，台中火車站出發上專用道前，都是兩線車道，尖峰時段車流多，有更多公車與機車爭道，尤其台中火車站前的停靠站，一個位置由20多路公車共用，尖峰期間得排隊靠站，甚至回堵到綠川橋上，交通狀況雪上加霜。
葉昭甫說，近兩年確實把慢車道上的17條路線公車，引入專用道行駛，降低慢車道61％班次，讓慢車道行車效率增加，公車行駛效率也提升，尖峰時段班次可節省約5至15分鐘，改善幅度30％至40％，有效提升運輸效率。
至於台中火車站停靠站問題，葉昭甫表示，會持續觀察改善，例如參考一中商圈，三民路上把不同路線錯開停靠站位置，但火車站周邊腹地狹小，要怎麼調整需再通盤檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言