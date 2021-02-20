提升運輸效率？台灣大道公車專用道2年激增17條路線

台中市交通局為改善台灣大道慢車道塞車問題，近2年陸續將17條公車路線由慢車道移至公車專用道，今年初又有6條公車路線在火車站周邊「截彎取直」調整。不少司機、乘客反映，無專用道的台中火車站至五權路口路段，尖峰時段公車排隊停靠、與機車爭道情況更多，反而常塞車。

公車族也反映，台灣大道公車專用道月台是「低地板設計」，但引入的151、152公車是遊覽車類型的巴士，月台高度和車門有落差，尖峰時間人潮多，排隊上下車擠在一起很危險。

交通局長葉昭甫表示，151、152公車因行駛快速道路，所以採用遊覽車種，未來專用道行駛的公車「車輛類型」是否統一？確實可以討論，會多參採各方意見。

部分公車司機表示，台中火車站出發上專用道前，都是兩線車道，尖峰時段車流多，有更多公車與機車爭道，尤其台中火車站前的停靠站，一個位置由20多路公車共用，尖峰期間得排隊靠站，甚至回堵到綠川橋上，交通狀況雪上加霜。

葉昭甫說，近兩年確實把慢車道上的17條路線公車，引入專用道行駛，降低慢車道61％班次，讓慢車道行車效率增加，公車行駛效率也提升，尖峰時段班次可節省約5至15分鐘，改善幅度30％至40％，有效提升運輸效率。