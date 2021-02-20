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南投慶福寺慶祝天公生 捐贈供品幫助弱勢家庭孩子

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投慶福寺將玉皇大帝祝壽供品捐給南投家扶中心，幫助受扶助家庭。圖／慶福寺提供
南投慶福寺將玉皇大帝祝壽供品捐給南投家扶中心，幫助受扶助家庭。圖／慶福寺提供

南投市內轆慶福寺19日23時舉行玉皇大帝祝壽大典，並在今日辦理安太歲、安斗、點光明燈活動，祝壽或祭祀均共準備八大副牲禮、鮮果兩大箱，由主任委員曾明炘、曾氏宗親會監事曾琮愷等人一起送到南投家扶中心，轉送給受扶助家庭，希望發揮幼吾幼以及人之幼精神，幫助弱勢家庭孩子。

慶福寺主祀慚愧祖師，是當地信仰中心。往年大年初九「天公生」祝壽儀式結束，都會將供品送給當地孤苦者或學校加菜。今年因為疫情關係，學校延後開學，慶福寺委員、監事討論後，決定將這批供品趁鮮，專車載往南投家扶中心，提供給弱勢家庭。

曾明炘說，這些供品相當新鮮，也是三餐常烹煮的食品，透過家扶中心轉贈給弱勢家庭，也傳達慚愧祖師恩澤萬民的精神，希望拋磚引玉一起關懷弱勢，給弱勢家庭孩子帶來溫暖。

南投家扶中心主任魏季李說，因為疫情影響，弱勢家庭面對更多挑戰，捐款和募集物資都不容易，每一分捐贈的物資都得來不易，也帶給他們愛心與鼓勵，勇敢地面對生活中的挑戰。

南投慶福寺舉辦天公生祝壽活動，將供品收集後捐給南投家扶中心，幫助受扶助家庭。圖／慶福寺提供
南投慶福寺舉辦天公生祝壽活動，將供品收集後捐給南投家扶中心，幫助受扶助家庭。圖／慶福寺提供
南投慶福寺舉辦天公生祝壽活動，將供品收集後捐給南投家扶中心，幫助受扶助家庭。圖／慶福寺提供
南投慶福寺舉辦天公生祝壽活動，將供品收集後捐給南投家扶中心，幫助受扶助家庭。圖／慶福寺提供

弱勢家庭 家扶中心 疫情

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