這婚結得超旺！喜餅1.4萬發票抽到台中女麗購50兩黃金
「台中女麗購」活動首次主打「她經濟」締造16億元消費登錄金額，台中市經發局今天上午舉辦「台中女麗購壓軸大獎記者會」，市長盧秀燕在律師見證下，抽出壓軸最大獎黃金50兩幸運兒是一名蘇姓得主，但現場call out兩次，均未接電話，下午終於聯繫上這名幸運兒，他抽中黃金50兩的憑證正是結婚喜餅發票，讓盧秀燕直呼：「這婚結得太旺！」
「我是台中市長盧秀燕，恭喜你抽中首屆女麗購最大獎黃金50兩！」蘇姓得主上午未接電話，今日終於聯繫上，盧秀燕致電給蘇先生，向他道賀，也詢問如何得知女麗購活動訊息？
蘇先生透露，他與太太到戶政事務所辦理登記結婚，太太在戶所門口看見女麗購宣傳海報，因此得知這次活動，進而下載「台中購物節」APP登錄消費發票，沒想到順利中獎，十分開心。
蘇先生說，這次抽中黃金50兩的面額1萬4千元發票，正是他在結婚前一天，到中區三民路知名糕餅店付結婚喜餅尾款的發票，他一得知抽中黃金50兩，馬上通知太太這個好消息，太太說「難怪早上眼皮一直跳！」預感有好事發生，蘇先生也直呼太太十分有「幫夫運」。
至於如何運用這50兩黃金？蘇先生說，目前還沒有想法，但最近有計畫要生小孩，會先存起來再行規畫。
盧秀燕說，蘇先生中獎蘊含許多故事，不只應證台灣俗諺「娶某前、生子後」，還是「聽某嘴、大富貴」的最佳驗證。她也肯定經發局用心舉辦活動，民政局、區公所、戶所等機關跨局處協力行銷，才能促成這次的溫馨故事。
盧說，照目前的金價來算，一兩黃金約7萬元左右，50兩就價值350萬元，市府這次採用手續簡便的「黃金存摺」，得獎人不需親自「搬」回重達近2公斤的50兩黃金，但也打趣建議蘇先生，可用磚頭體驗看看50兩黃金的實際重量，感受得獎喜悅。
經發局說，黃金50兩將以彰化銀行的黃金存摺作為最終領獎使用，黃金以台兩為計算單位，50台兩等於1875公克。中獎者需依照中華民國稅法的機會中獎稅，給付20001（含）以上，預繳10%稅額，後續臨櫃開戶相關事宜，將由經發局協助中獎人進行轉移。
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