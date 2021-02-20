嘜擱飼了！芳苑鄉五俊村民連署反對新設萬頭養豬場　

彰化縣西南角鄉鎮似乎是畜牧場興辦事業人的最愛，芳苑鄉五俊村將設置一家萬頭養豬場，引起村民反彈和連署要求撤銷，彰121線道路旁的抗議白布條卻在春節期間幾乎被拆光，今天村民表明絕不退讓，希望政府相關單位尊重民意。

縣政府農業處表示，五俊村的這家養豬場業者半年前送件，牧場面積約5323.86坪，申請飼養1萬1000頭毛豬，業者多次修改計畫書，農業處正審查最近一次更改的計畫書內容，尚未核發牧場許可文件。

五俊村長洪綮皇表示，養豬場業者事前告知五俊村辦公室和民權國中小學，打算興建養豬場和設置沼氣發電設備，但沒舉辦說明會，今年元月村民發現養豬場施工，即展開連署，五俊村設籍400多人，實際居住人數約300人，至少100人連署反對。

「五俊村村內和周邊夠多畜牧場，不要再增養了。」洪綮皇說，沿著縣道121、122通往工業區，至少8家家禽畜牧場，這兩天放晴，畜牧場拉開帷幕透氣和曬家禽糞便，空氣瀰漫屎味，村民居住品質一落千丈，「拜託上級總量管制，不要再核准芳苑鄉新設畜牧場。」

養豬場被抗議後停工，五俊村民在路邊懸掛10條白布條，春節期間不翼而飛，僅剩一條，村民研判不是芳苑鄉清潔隊自行春節加班拆廣告物，很可能是相關人士動手，因鄉內傳出養豬場業者「在地化」，找芳苑鄉人士投資，五俊村民將靜觀其變，暫不再增掛抗議白布條。

去年12月縣政府農業處邀集縣內26鄉鎮市公所農業課人員開會，決議修改自治條例，未來申設畜牧場應檢附地方說明會會議內容，場址應與民居相隔500公尺。五俊村的新畜牧場在自治條例修改前送件，不受新法約束。