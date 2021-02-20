說好的「大石攀岩」變「假山」？中市府：考量安全調整

時代力量台中黨部接到民眾反映，台中市西屯區世斌公園加入市政府「台中美樂地計畫」，打造成「以山河石趣」迷你自然地形樂園，還規畫有「大石攀岩遊戲」，沒想到改造後令孩子與家長失望，說好的「大石攀岩遊戲」卻沒有安裝讓人攀爬的岩點，像是一座無法供孩童攀岩的「假山」，甚至遭質疑「是不是要給市長題字？」

台中市建設局說明，西屯區世斌公園公園原規畫設計攀爬塊，考量有兒童使用安全疑慮，遊戲場檢驗單位也評估高度較高、未符合國家標準（CNS）遊戲場安全規定，因此調整為供孩童觸摸的自然大石，並結合跳河過石遊戲地墊，藉此刺激孩童感官發展，發揮想像力創造多元的遊戲體驗。

時代力量台中黨部建議，台中市政府在台中美樂地計畫規畫設計時，讓公民參與討論，邀請專家、民間團體及在地使用者一同討論，了解使用者的需求，更重要的是意見要能夠被切實地評估採納，才能改善罐頭遊具的問題。

建設局說明，台中美樂地計畫於設計及施工階段，皆邀請專家學者審查及辦理地方說明會，參酌地方建議及使用需求調整，其中西屯區世斌公園公園以「山河石趣」為遊戲場主題，設計自然大石作為山形意象。