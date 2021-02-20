生物多樣性保育校園巡迴列車來了！深入台中校園與部落

林務局東勢林區管理處結合政府、學校與民眾志工的力量及資源，讓生物多樣性保育理念能從小扎根，期望達到維護自然生態、永續自然資源的目標，特別規劃「生物多樣性保育校園巡迴列車」到校宣導服務20梯次，自即日起至11月底，接受台中市國民小學免費預約申請。

東勢林區管理處今年3月起啟動台中市國民小學「生物多樣性保育校園巡迴列車」，課程內容包括生物多樣性概念、外來種的威脅、認識野生動物狂犬病防疫工作、餵食及放生對野生動物保育影響及正確面對野生動物的方式、如何避免人熊衝突及人熊共生安全宣導等，透過互動學習，讓學生了解生物多樣性，並將保育理念推廣、深入校園與部落。

今年度亦規劃前進原鄉部落校園，加強生物多樣性保育宣導工作，歡迎台中市國民小學踴躍申請，有意參與本項活動的學校，即日起至申請活動2周前，以書面或電話向東勢林區管理處育樂課（04-25150855分機332）免費預約申請，20梯次額滿為止。