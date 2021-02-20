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不畏疫情點燃人性光輝 彰化最牛古早燈義賣助學25年

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學，並當場叫賣。 圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學，並當場叫賣。 圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶中心已連續25年都會在每年農曆新年前後，於彰化縣各地布點展開古早燈公益義賣活動，今年則受疫情衝擊，許多活動遭取消，影響古早燈義賣設點，導致捐款大幅減少，但家扶社工、志工仍努力開拓義賣地點，今天（20日）並在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學。

在彰化家扶古早燈公益義賣記者會中，包括古早燈創辦人李世湧夫婦、立法委員黃秀芳、彰化縣長辦公室主任柯呈枋、彰化市長林世賢、行政院政務顧問邱建富等出席人員，都紛紛拿起各式造型燈籠協助叫賣；彰化縣長王惠美則直接到元清觀響應愛心燈籠義賣活動。

沛利國際有限公司董事長黃淑蕙受家扶志工在街頭設攤義賣所感動，提供10萬元助學金，由姐姐黃惠雪代表捐贈；皇林建設有限公司總經理黃士傑也是家扶自立青年，現場愛心捐款6萬元；彰化市鎮東宮管理委員會主委葉森魁捐款2萬元，家扶後援團體主委們也紛紛加碼1萬及2萬元響應燈籠義賣活動。

彰化家扶王震光主任表示：彰化家扶目前扶助1752戶家庭、約3126名弱勢兒少，疫情衝擊至今已1年餘，弱勢家庭更難以支應生活開銷，因此希望社會各界一起響應購買愛心古早燈，投資家扶兒一個光明希望的未來」，有興趣民眾可電洽（04）7569336或上臉書搜尋「彰化家扶」粉絲頁查詢。

彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學。 圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學。 圖／彰化家扶中心提供
彰化縣長王惠美（右2）今天到元清觀響應愛心燈籠義賣活動。 圖／彰化家扶中心提供
彰化縣長王惠美（右2）今天到元清觀響應愛心燈籠義賣活動。 圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學。 圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學。 圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學，並當場叫賣。 圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心今天（20日）在家樂福彰化店地下一樓辦理古早燈公益義賣記者會，邀請社會大眾一起幫助投資家扶兒少順利就學，並當場叫賣。 圖／彰化家扶中心提供
沛利國際有限公司董事長黃淑蕙受家扶志工在街頭設攤義賣所感動，提供10萬元助學金，由姐姐黃惠雪（中）代表捐贈。 圖／彰化家扶中心提供
沛利國際有限公司董事長黃淑蕙受家扶志工在街頭設攤義賣所感動，提供10萬元助學金，由姐姐黃惠雪（中）代表捐贈。 圖／彰化家扶中心提供

義賣 捐款

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