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搭迴遊阿罩霧專車 憑券送限量台灣燈會活力牛小提燈

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
參山處結合迴遊阿罩霧觀光巴士，推出憑乘車券至霧峰農會酒莊兌換限量台灣燈會活力牛小提燈活動。圖／參山處提供
參山處結合迴遊阿罩霧觀光巴士，推出憑乘車券至霧峰農會酒莊兌換限量台灣燈會活力牛小提燈活動。圖／參山處提供

元宵佳節即將到來，台灣燈會雖然因疫情停辦，活力牛小提燈仍應景發放。交通部觀光局參山國家風景區管理處說明，遊客在3月一日前搭乘迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士，即可憑乘車票券至霧峰農會酒莊兌換活力牛小提燈，限量250盞，還贈送一包阿罩霧限定版霧峰香米。

今天首位兌換到活力牛提燈的蘇先生說，趁開學前帶孩子來體驗霧峰觀光巴士，沒想到還能兌換小提燈，親子一起動手組裝好開心。今天巴士遊最驚艷是霧峰林家宮保第張燈結彩展現古典的元宵氛圍，光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。

參山處說明，迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士自大年初三正式營運，周六日、國定假日每天八趟次，串連霧峰林家宅園、立法院民主議政園區、亞大美術館、光復新村、台灣現代音樂鈴博物館等在地景點與觀光產業，先前情人節與霧峰林家宮保第市集結合推出節慶活動，今天起結合元宵節，推出兌換活力牛小提燈，讓遊客感受元宵佳節歡樂時光。

今年由交通部觀光局製作的「活力牛」小提燈色彩繽紛，身體關節能靈活擺動，十分逗趣可愛，牛背上的喜鵲運用鐘擺原理左搖右晃，將牛的身體上下顛倒，秒變發光牛角帽。

參山處說，迴遊阿罩霧多款套票，最便宜只要100元起，歡迎大小朋友一起提著燈籠搭車趣，感受霧峰在地特色的熱鬧元宵氛圍。詳見活動網站https://www.wftrip.com.tw或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。圖／參山處提供
光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。圖／參山處提供
光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。圖／參山處提供
光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。圖／參山處提供
參山處結合迴遊阿罩霧觀光巴士，推出憑乘車券至霧峰農會酒莊兌換限量台灣燈會活力牛小提燈活動。圖／參山處提供
參山處結合迴遊阿罩霧觀光巴士，推出憑乘車券至霧峰農會酒莊兌換限量台灣燈會活力牛小提燈活動。圖／參山處提供
光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。圖／參山處提供
光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠更是美不勝收。圖／參山處提供

巴士 國家風景區 觀光局

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