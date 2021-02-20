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百年員林公園要改頭換面了 市公所爭取經費設計中

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林公園步道和樹木數十年如一日，動線不良，樹木長在步道上，市公所將翻新員林公園的人行步道等設施。記者簡慧珍／攝影
員林公園步道和樹木數十年如一日，動線不良，樹木長在步道上，市公所將翻新員林公園的人行步道等設施。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林公園興建近百年，距離上一次整理已是30年前，許多市民抱怨設施老舊，地面破損，市公所爭取營建署補助3000萬元，從人本環境的角度重新規畫園區動線，鋪設新步道，提高遊憇品質。

員林公園位在員林市中心，被市公所、市場、公園環繞，周邊道路車水馬龍，公園從早到晚都有民眾通過和散步，大樹底下聚集長者泡茶聊天，但公園設施長久沒更新，只在前任市長張錦昆任內填平發生溺水意外的水池，其餘布置如舊，不少市民認為公園碎石塊鋪成的步道凹凸不平，對年長者不友善，而且路線不良，無法發揮休憇功能。

市公所爭取營建署補助3000萬元，推動市區道路人本環境建置計畫，將改造員林公園風貌。市公所今天表示，計畫包括公園內的步道，和員林市公所周邊約185公尺人行道、員林公園周邊約520公尺人行道，從人本環境的角度設計動線、高度、路面平整度，改善目前人行道與路面落差過大、步道高低不平，便利民眾通行。

市公所也將評估公園樹木現況，調整步道動線或重做植穴移走樹木。建設課已著手設計員林公園和周邊人行道的計畫圖說，預計今年年中發包，盡量年底完工，將保有在地生態景觀、地區文化特色，塑造生態都市面貌。

員林公園內有縣定古蹟興賢書院和前台中縣長于國楨紀念碑，公園土地本來是興賢書院所有，根據史料記載，興賢書院第二任管理人張清華等人受到日本殖民政府壓迫，1924年簽訂切結書，提供書院給員林街役場（現今員林市公所）永久無償使用。

人行道

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