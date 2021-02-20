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台中豐原「安康好宅」有42戶可遞補 招租說明會爆棚

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市住宅發展工程處說明，統計目前為止，豐原安康好宅遞補名額為42戶，可遞補申請的戶數將依合約期計算，後續若有釋出將會再公開招租。圖／台中市都發局提供
台中市住宅發展工程處說明，統計目前為止，豐原安康好宅遞補名額為42戶，可遞補申請的戶數將依合約期計算，後續若有釋出將會再公開招租。圖／台中市都發局提供

台中市第一座社會住宅豐原安康好宅遞補招租申請，2月22日至3月15日開辦，讓民眾快速了解申請方式與流程，台中市住宅發展工程處特別舉辦2場說明會，首場昨天在安康好宅「安康好客廳」登場，並透過有獎徵答等方式說明招租相關資訊，吸引多位民眾參加，現場爆棚，反應熱烈。

台中市住宅發展工程處說明，統計目前為止，遞補名額為42戶，可遞補申請的戶數將依合約期計算，後續若有釋出將會再公開招租。

住宅處說，減少民眾奔波準備書件的不便，這次申請採「先抽籤再審查」方式，申請人在受理期間只要檢附申請書、共同居住者戶籍資料及懷孕證明（無者免附）即完成第一階段申請；申請截止後，將以電腦亂數抽籤依序通知民眾繳交財稅資料及其他相關證明文件，並辦理第二階段資格審核，資格符合者即可辦理選屋、入住等作業。

住宅處表示，豐原安康好宅是台中首座社會住宅，1樓公共空間整合社會福利、醫療資源，提供住戶新的共享生活型態，透過不同進駐單位及市府各單位協力下，已成為全台新的居住典範，提醒欲申請入住的市民，2月22日至3月15日可至豐原安康好宅（好客廳）或住宅處受理登記。

第2場說明會將於3月5日晚上6時30分於豐原區慈濟宮廟埕；如有申請相關問題，可洽詢台中市政府住宅發展工程處住宅服務科，電話04-2228-9111轉64601至64605。

台中市住宅發展工程處說明，統計目前為止，豐原安康好宅遞補名額為42戶，可遞補申請的戶數將依合約期計算，後續若有釋出將會再公開招租。圖／台中市都發局提供
台中市住宅發展工程處說明，統計目前為止，豐原安康好宅遞補名額為42戶，可遞補申請的戶數將依合約期計算，後續若有釋出將會再公開招租。圖／台中市都發局提供

台中市 社會住宅 懷孕

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