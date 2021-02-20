快訊

直播／又是出關自費採檢確診！新冠境外+1 為菲籍20多歲男

澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神岡清潔隊部將遷移至國4高架橋下 預計明年興建完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍今日邀集相關單位進行神岡區清潔隊遷建事宜會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍今日邀集相關單位進行神岡區清潔隊遷建事宜會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡豐洲工業園區二期開發，造成神岡區清潔隊被迫遷移，相中旁邊高速公路局神岡區國道四號高架橋下方土地，立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍今日邀集相關單位進行遷建事宜會勘，經高公局中區養護工程分局同意，將提供橋下墩柱P11至P23空間範圍約10000平方公尺，作為神岡清潔隊停車場、資源回收場及辦公空間使用。

神岡清潔隊長黃志賢表示，因神岡豐洲工業園區二期開發，清潔隊部在2年內須面臨辦公處所搬遷問題，神岡清潔隊目前約有50輛車輛、工作人員99人，需負責全神岡區6萬6千名市民的垃圾清運工作，用地需求約需1公頃，確苦無適當用地可用窘境，希望坐落於神岡區國道四號高架橋下方土地，高公局同意釋出部分土地作為清潔隊部使用。

楊瓊瓔表示，會勘前已先跟交通部高速公路局中區養護工程分局長彭煥儒就相關議題進行討論，彭分局長承諾會同意優先提供台中市環保局神岡區清潔隊租用。

楊瓊瓔也叮嚀神岡清潔隊，清潔車輛要洗乾淨才停放，才不會有異味，更要規畫好車輛進出動線，做好周邊環境清潔及維護，除了隊部使用範圍施作圍網外，沿線建議多種植大型植栽，要跟周邊居民做好鄰居。

未來的神岡區國道四號高架橋下神岡區清潔隊部工程，設計有圍網、活動大門，內部有辦公室、會議室、廁所盥洗室、工具室、地磅室、庫房、停車場、洗車區及資源回收區等，預計今年上半年完成相關租賃契約程序，下半年陸續整地興建，明年中可完工。

國道 楊瓊瓔 高架橋

延伸閱讀

后里納骨塔道路狹窄停車空間不足 今會勘後都將解決

國4潭子系統交流道部分工程完成 環中東路明通行

影／馬英九寫春聯發送 籲重視民意、樂觀面對疫情

中市后里圳寮路與安眉路下陷破損 爭取3340萬預算改善

相關新聞

影／是你嗎？台中女麗購抽50兩黃金 「蘇姓得主」卻未接電話

「台中女麗購」活動首次主打「她經濟」締造16億元消費登錄金額，台中市經發局今天上午舉辦「台中女麗購壓軸大獎記者會」，市長...

台中豐原「安康好宅」有42戶可遞補 招租說明會爆棚

台中市第一座社會住宅豐原安康好宅遞補招租申請，2月22日至3月15日開辦，讓民眾快速了解申請方式與流程，台中市住宅發展工...

神岡清潔隊部將遷移至國4高架橋下 預計明年興建完工

台中市神岡豐洲工業園區二期開發，造成神岡區清潔隊被迫遷移，相中旁邊高速公路局神岡區國道四號高架橋下方土地，立委楊瓊瓔及中...

南台中家扶獎助學金7成缺口 中市茶商業公會捐茶義賣

台中市茶商業同業公會長期行善投入社會公益，今年已連續第11年捐贈茶葉給南台中家扶中心義賣，理事長陳明芳率眾同業至家扶中心...

浪漫櫻花季登場！ 台中賞櫻景點大公開

櫻花季到來，為山林披上粉嫩鮮紅的色彩，台中市和平區武陵農場、福壽山農場都是最佳的賞櫻景點，新社及后里等地的賞櫻處也相當壯...

員林市今復辦新春團拜 市民攜老扶幼領福袋

疫情嚴峻，大多數政府機關縮小或取消新春團拜的規模，員林市公所今天移師員林公園進行縣內唯一的各界戶外新春團拜，縣長王惠美趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。