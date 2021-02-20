神岡清潔隊部將遷移至國4高架橋下 預計明年興建完工

台中市神岡豐洲工業園區二期開發，造成神岡區清潔隊被迫遷移，相中旁邊高速公路局神岡區國道四號高架橋下方土地，立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍今日邀集相關單位進行遷建事宜會勘，經高公局中區養護工程分局同意，將提供橋下墩柱P11至P23空間範圍約10000平方公尺，作為神岡清潔隊停車場、資源回收場及辦公空間使用。

神岡清潔隊長黃志賢表示，因神岡豐洲工業園區二期開發，清潔隊部在2年內須面臨辦公處所搬遷問題，神岡清潔隊目前約有50輛車輛、工作人員99人，需負責全神岡區6萬6千名市民的垃圾清運工作，用地需求約需1公頃，確苦無適當用地可用窘境，希望坐落於神岡區國道四號高架橋下方土地，高公局同意釋出部分土地作為清潔隊部使用。

楊瓊瓔表示，會勘前已先跟交通部高速公路局中區養護工程分局長彭煥儒就相關議題進行討論，彭分局長承諾會同意優先提供台中市環保局神岡區清潔隊租用。

楊瓊瓔也叮嚀神岡清潔隊，清潔車輛要洗乾淨才停放，才不會有異味，更要規畫好車輛進出動線，做好周邊環境清潔及維護，除了隊部使用範圍施作圍網外，沿線建議多種植大型植栽，要跟周邊居民做好鄰居。

未來的神岡區國道四號高架橋下神岡區清潔隊部工程，設計有圍網、活動大門，內部有辦公室、會議室、廁所盥洗室、工具室、地磅室、庫房、停車場、洗車區及資源回收區等，預計今年上半年完成相關租賃契約程序，下半年陸續整地興建，明年中可完工。