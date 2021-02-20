南台中家扶獎助學金7成缺口 中市茶商業公會捐茶義賣

台中市茶商業同業公會長期行善投入社會公益，今年已連續第11年捐贈茶葉給南台中家扶中心義賣，理事長陳明芳率眾同業至家扶中心，共捐贈茶葉、茶包類的品項共1122件，茶具類10件，市值將近50萬元，期待這些好茶傳香也傳愛。

南台中家扶主任王金敦表示，感謝茶商公會多年以實際行動支持扶幼工作，都在新春之際用茶香送暖，109學年度第二學期預計募集300萬獎助學金，發放給120位大專和碩班、80名高中、職同學，目前僅達到目標三分之一，尚有7成缺口，急需更多助學人加入。

茶商公會理事長陳明芳表示，捐贈茶葉已成茶商公會每年傳統，每次至少都有40家以上的茶行共襄盛舉，響應愛心不落人後，除了捐贈茶葉外，也都會有朋友捐款或是加碼捐贈其他物資，這次有大新食品廠捐贈太陽餅100盒，希望集團體之力，為弱勢孩子出點力。

茶商公會捐贈的茶種多元，梨山茶、阿里山茶、烏龍茶等，任君喜好挑選，送禮自用兩相宜，民眾可至南台中家扶中心購買，地址在台中市西屯區甘肅路一段67號，義賣所得皆為扶幼工作之用。