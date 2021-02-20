浪漫櫻花季登場！ 台中賞櫻景點大公開

櫻花季到來，為山林披上粉嫩鮮紅的色彩，台中市和平區武陵農場、福壽山農場都是最佳的賞櫻景點，新社及后里等地的賞櫻處也相當壯觀繽紛、絢麗奪目。台中市政府觀光旅遊局表示，民眾出遊前可上台中觀光旅遊網瀏覽「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」（ http://taichung.csii.com.tw/ ），盡量避開人潮，安心來台中賞櫻。

中市府觀旅局長林筱淇表示，武陵農場擁有約2萬多株櫻花，由入口花園沿著武陵路一直到武陵山莊處處可見，種類多達10種，尤其以粉紅佳人最為迷人，淡淡的花香搭配層層色彩，令人驚艷。

武陵農場櫻花季已在今年2月12日登場，將持續至3月1日，農場每日有總量管制，一般車輛要預約住宿才能進入，若來不及訂房的民眾，可選擇搭乘大眾運輸工具或參加武陵農場一日遊賞櫻行程，感受櫻花紛飛的浪漫氣氛。

此外，號稱全台最高的櫻花園「福壽山千櫻園」，多種櫻花接力登場，漫步在園內，徐徐微風吹起、粉紅花瓣如雪花般飄落，彷彿置身世外仙境。

除了至武陵、福壽山尋櫻之外，大雪山國家森林遊樂區林道也隨處可見櫻花綻放，淡雅花香，常招來成群的冠羽畫眉、綠繡眼等鳥類。此外，還可欣賞台灣原生的「霧社櫻」，霧社櫻是珍貴的台灣特有種櫻花，每年2至3月開花，雪白花色，隨風搖曳灑落一地時，就像春雪一般。

林筱淇提到，新社也是個不容錯過的賞櫻花勝地，如新社區公所周邊的櫻木花道、大南坡、休閒農場等，深淺粉嫩的花朵與綠意交織出不同色彩，不管是遠景、特寫，或是搭配前景、天空、街道，甚至利用剪影的方式捕捉櫻花，都可以留下那抹最幸福的花樣時刻。