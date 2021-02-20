員林市今復辦新春團拜 市民攜老扶幼領福袋

疫情嚴峻，大多數政府機關縮小或取消新春團拜的規模，員林市公所今天移師員林公園進行縣內唯一的各界戶外新春團拜，縣長王惠美趕到賀年，和市長游振雄一起發送福袋，會場洋溢喜氣。

饒明國小舞獅團、靜修國小旗鼓陣，為「員林巿公所110年辛丑牛年吉祥賀新春」揭開序幕，市長游振雄說，去年新春團拜因疫情停辦，今年改到開放空間舉辦，希望新年新氣象，疫情逐漸消散，各行各業繁榮興盛。

游振雄向各界報告政績，包括完成全市路燈LED化、刨鋪萬年路和中正路等多條道路、改善員林公園步道、日照社福大樓動土等多項建設，他期待「牛年大吉行大運，牛轉乾坤開鴻運」，邁向「2021 員林第一」的願景。

「翠柳迎春千里綠，黃牛耕地萬山金。」市民代表會主席賴東位率領市民代表拜年，強調員林市民代表善盡職責，從市民福祉的角度審查市公所提案，只要有益市政建設和市民，市代會都同意，並非同意市長個人的想法。

縣長王惠美出席員林市新春團拜活動，致詞內容精簡，著重補助青年創業貸款，籲請民眾廣為宣傳，找回北漂南流的彰化子弟，而現居彰化縣的年輕人留下來，申請縣政府青創貸款補助，在家鄉實踐理想，青銀共造美好彰化。