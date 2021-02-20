烏日游泳池牛年重新啟用！民代爭取再升級提高使用率

台中市議員吳瓊華今天說，斥資1億3000萬元興建的烏日游泳池2016年開放使用，因場內設施較同為焚化爐回饋金興建的其他游泳池陽春，使用率低，經她爭取烤箱室、蒸氣室與熱水池、置物櫃、看台等設施在本月15日完成啟用。她昨天二度邀集各單位會勘，爭取增設通風設備與無障礙設施等，透過設施再升級，讓更多鄉親來使用。

台中市運動局長李昱叡說明，經市府爭取體育署前瞻計畫補助，將先針對烏日游泳池進行改善，目前已獲盥洗室動線改善工程、新設無障礙設施工程等項目核定，預計上半年動工。此外，為提高使用率，包括泳池周邊環境、交通動線指引標誌及空調、淋浴設備等，也都持續更新。

吳瓊華說明，設置在烏日區焚化爐旁的烏日溫水游泳池興建過程歷經波折，前後3任縣市長持續推動，在2016年7月開放使用，但同樣是使用焚化爐回饋金興建，南屯文山游泳池、后里游泳池內部設有按摩池、水療池、烤箱室、蒸氣室等，有的甚至有親子滑水道，幾乎與民營游泳池設備差不多，反觀烏日游泳池卻很陽春。

吳瓊華指出，為增加鄉親使用意願，她去年要求運動局增設相關設施，獲得善意回應，包括烤箱室、蒸氣室與熱水池、置物櫃、看台等設施都在本月15日完成啟用。