聽新聞
test
0:00 / 0:00
中部空汙嚴重空品站2紅害9橘色警戒！中火配合全降載
根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午十時，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中，彰化二林、大城達紅害等級，對所有族群不健康，另有9測站為橘色警戒，對敏感族群不健康；台中火力發電廠因應空汙，電廠內10部機組除3部機組環保停機、停機檢修外，其餘7部尚在運轉的機組配合空汙，全數環保友善降載。
台電表示，台中火力發電廠十部機組今天的運轉情況為，2號機組、9號機組等2部機組環保停機檢休，3號機組環保停機外，其餘7部尚在運轉機組全數配合友善降載。
根據環保署空氣品質監測網空氣品質指標（AQI）顯示，在今天上午十時，中部地區中彰投三縣市13測站中，空氣品質以彰化空汙最嚴重，彰化五測站為2站紅害等級，3站橘色警戒，台中市5測站為4站橘色警戒，1站豐原站為普通等級；南投3測站中，也有2測站為橘色警戒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言