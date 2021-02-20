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中部空汙嚴重空品站2紅害9橘色警戒！中火配合全降載

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台電說明，台中火力發電廠因應空汙，5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供
台電說明，台中火力發電廠因應空汙，5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午十時，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中，彰化二林、大城達紅害等級，對所有族群不健康，另有9測站為橘色警戒，對敏感族群不健康；台中火力發電廠因應空汙，電廠內10部機組除3部機組環保停機、停機檢修外，其餘7部尚在運轉的機組配合空汙，全數環保友善降載。

台電表示，台中火力發電廠十部機組今天的運轉情況為，2號機組、9號機組等2部機組環保停機檢休，3號機組環保停機外，其餘7部尚在運轉機組全數配合友善降載。

根據環保署空氣品質監測網空氣品質指標（AQI）顯示，在今天上午十時，中部地區中彰投三縣市13測站中，空氣品質以彰化空汙最嚴重，彰化五測站為2站紅害等級，3站橘色警戒，台中市5測站為4站橘色警戒，1站豐原站為普通等級；南投3測站中，也有2測站為橘色警戒。

台電說明，台中火力發電廠今天因應空汙，7部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供
台電說明，台中火力發電廠今天因應空汙，7部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供

空氣品質 中火 紅害 空汙

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