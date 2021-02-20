南投春節少300萬名遊客 南投燈會點燈盼觀光牛氣噴發

2021南投燈會因疫情影響延期，19日晚上點燈，超過10個主題燈區閃亮吸睛、包括「金可cow(真可靠)」年年主燈、藝術副燈、水陸雙水舞、百萬燈海，以及水岸景觀花海，日夜都好玩。

南投縣長林明溱說，今年南投燈會獲得在地廠商贊助上千萬元經費，縣府精心籌備更精彩的燈展及系列表演活動，但北部醫院群聚疫情，中央疫情指揮中心下令停辦大型活動，新春期間南投遊客至少減少300萬人，商機也銳減達2到3億元。

幸好疫情獲得控制，南投縣將以最安全的方式歡迎各地遊客到南投賞燈，加上縣內杉林溪鬱金香及九族文化村櫻花都怒放，希望遊客踴躍到南投走春賞花。

牛年主燈「金可cow」高達10米，以高科技感並具未來感之元素設計，並結合科技律動光雕效果進行展演，呈現高規格的視聽饗宴；更與知名藝術家范承宗合作，製作水上藝術副燈-竹心‧築心，其外型向上延伸的竹條代表熊熊火焰，象徵愛情如熾熱火焰般向上燃燒，背景為七彩絢麗的浪漫情人橋，走上橋面還可欣賞壯麗景觀花海與眾多藝術燈組。

南投會展中心規劃超過10個主題燈區，哞哞農場燈區，展示130隻牛年公仔，均由南投國中小學童們發揮創意彩繪而成，每一隻造型皆不同，還有結合流行動漫的彌豆子造型牛；更邀藝術家洪易，以不銹鋼鋼筋勾勒出巨大的愛心蝸牛，展現剛柔並濟的優美藝術燈組，並為南投燈會設計情人對杯。

合歡山成為國內首座國際暗空公園，也規劃暗空星境燈區，設有暗空城堡、結合色彩律動的光影魔方以及高達13米星際火箭。

南投燈會也安排全台首創水陸雙水舞，分別在陸地與貓羅溪水上架設水舞設施，搭配水幕、投影、特效煙火與火焰，即日起每星期五、六日更施放3分鐘的華麗煙火，還設有星光泡泡屋特別席位，開放民眾排隊體驗。