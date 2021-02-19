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影／南投貓羅溪免費立式划槳 2歲到70歲都能體驗划槳樂趣
南投縣政府在貓羅溪試辦SUP立式划槳及海洋艇體驗，南投縣副縣長陳正昇今天和民眾率先體驗立式划槳，連2歲的小女童都玩得意猶未盡，陳正昇說，燈會期間假日貓羅溪都將提供遊客免費體驗，希望能為貓羅溪創造新的旅遊亮點。
立式划槳成為熱門的水上運動，日月潭早已吸引許多遊客體驗立式划槳，坐、跪、站、躺各種姿勢都可以，自由度相當高。
陳正昇今天傍晚也到貓羅溪水舞區體驗立式划槳，也邀請現場遊客一起參與。不論是70多歲的阿公或是2歲多的幼童，都對立式划槳十分感興趣，還能在教練指揮下，團隊變換隊形。
陳正昇說，貓羅溪配合南投燈會，截流部分水域規畫水舞區，水流平穩安全，因此，由艾鉅公司安排多名教練及救生員，讓遊客體驗立式划槳和海洋艇，不會游泳的民眾也可體驗。
體驗活動時間分別是19日、21日、27日、28日、3月1日共5天，從上午9點到下午4點的整點都有場次，每場次提供20人SUP立式划槳、10人海洋艇免費體驗，只要提前10分鐘至現場報名即可。
教練張晉士說，SUP立式划槳除了新興水上運動，還可鍛練核心肌群，適合全家大小參與，現在還有水上瑜伽及冥想等延伸性的水上運動，。而在這次體驗活動中也有70多歲民眾下水體驗成功，2歲多的小小孩也在媽媽陪同下坐在浪板上享受，直呼好好玩，一點也不困難。
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