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影／南投貓羅溪免費立式划槳 2歲到70歲都能體驗划槳樂趣

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立式划槳自由度高，還可組合變換隊形，就連老人和小孩都可以體驗划槳樂趣。記者江良誠／攝影
立式划槳自由度高，還可組合變換隊形，就連老人和小孩都可以體驗划槳樂趣。記者江良誠／攝影

南投縣政府在貓羅溪試辦SUP立式划槳及海洋艇體驗，南投縣副縣長陳正昇今天和民眾率先體驗立式划槳，連2歲的小女童都玩得意猶未盡，陳正昇說，燈會期間假日貓羅溪都將提供遊客免費體驗，希望能為貓羅溪創造新的旅遊亮點。

立式划槳成為熱門的水上運動，日月潭早已吸引許多遊客體驗立式划槳，坐、跪、站、躺各種姿勢都可以，自由度相當高。

陳正昇今天傍晚也到貓羅溪水舞區體驗立式划槳，也邀請現場遊客一起參與。不論是70多歲的阿公或是2歲多的幼童，都對立式划槳十分感興趣，還能在教練指揮下，團隊變換隊形。

陳正昇說，貓羅溪配合南投燈會，截流部分水域規畫水舞區，水流平穩安全，因此，由艾鉅公司安排多名教練及救生員，讓遊客體驗立式划槳和海洋艇，不會游泳的民眾也可體驗。

體驗活動時間分別是19日、21日、27日、28日、3月1日共5天，從上午9點到下午4點的整點都有場次，每場次提供20人SUP立式划槳、10人海洋艇免費體驗，只要提前10分鐘至現場報名即可。

教練張晉士說，SUP立式划槳除了新興水上運動，還可鍛練核心肌群，適合全家大小參與，現在還有水上瑜伽及冥想等延伸性的水上運動，。而在這次體驗活動中也有70多歲民眾下水體驗成功，2歲多的小小孩也在媽媽陪同下坐在浪板上享受，直呼好好玩，一點也不困難。

立式划槳水流穩定安全，就連小朋友都可由大人陪同，體驗划槳樂趣。記者江良誠／攝影
立式划槳水流穩定安全，就連小朋友都可由大人陪同，體驗划槳樂趣。記者江良誠／攝影
立式划槳在水中相當穩定，還有遊客讓愛犬也上船體驗泛舟。記者江良誠／攝影
立式划槳在水中相當穩定，還有遊客讓愛犬也上船體驗泛舟。記者江良誠／攝影

燈會 自由度

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