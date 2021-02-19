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影／九蛙飛天了！日月潭水位探底 水情指標6月可完工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
九蛙疊像配合低水位施工，現在不只全部現身，甚至連底座都全部露了出來。圖／日管處提供
九蛙疊像配合低水位施工，現在不只全部現身，甚至連底座都全部露了出來。圖／日管處提供

南投縣日月潭著名的九蛙疊像，目前正進行封閉施工中，受到日月潭水位持續探底影響，潭面和滿水位落差達7公尺，日管處表示，現在不只九蛙全露，甚至連底座都全部露了出來，僅靠底座鋼筋相連，讓「九蛙飛天」更直接離開了水面。

日管處表示，去年11月配合水蛙頭步道平台整修，宣布暫停遊客前往九蛙疊像附近參觀，但隨著去年4月一度降到碼頭警戒水位743公尺，是15年來最低水位外，今年持續少雨，不僅今天降到741.4公尺，更一度低到740.97公尺，蓄水量跌落56.45 %，而著名的日月潭九蛙疊像從去年11月起全部露出。

工程人員指出，水蛙頭步道平台工程去年11月6日開始動工整建新平台，原預計今年4月可完工，但受到工期延後影響，應該會在今年6月全部完工，屆時不但九蛙變帥了，平台將以九蛙為圓心，取弧形設計，更方便從各角度看九蛙與湖景，而前兩階往下降，適合從上往下取景拍大合照，讓遊客以後不要再冒險爬出步道跟九蛙拍照了。

日月潭國家風景區透露，潭面滿水位748．45公尺時，過去可能會淹過平台地板，造成濕滑危險，因此未來平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。

日月潭水蛙步道平台正在封閉施工中，預計今年６月可以全部完工。圖／日管處提供
日月潭水蛙步道平台正在封閉施工中，預計今年６月可以全部完工。圖／日管處提供
九蛙疊像配合低水位施工，現在不只全部現身，甚至連底座都全部露了出來。圖／日管處提供
九蛙疊像配合低水位施工，現在不只全部現身，甚至連底座都全部露了出來。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供

日月潭 國家風景區 碼頭

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