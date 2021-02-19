彰化縣各界慶祝農民節 包括神農獎得主等103人獲表彰

彰化縣各界今(19)日在縣府中庭舉行慶祝農民節表彰大會，由縣長王惠美表揚包括去年神農獎、全國模範農民得主等傑出農民、傑出農家婦女、優秀農事小組長等共103人。王惠美感謝獲獎者，對農業投入熱情，用心付出，擦亮彰化農業品牌，期盼農會、農友與縣府繼續攜手打拚努力，讓彰化縣的農業發展更上一層樓，農民收入越來越好。

受表揚的傑出農民，包括從事蛋鴨養殖的彰化縣水禽協會理事長吳鴻基榮獲去年十大神農獎；種植洋菇的李美玲、經營三光米品牌的林肇榮獲得109年全國模範農民；青農會長陳建凱拿下台灣稻米達人冠軍，溪湖鎮農會得到第一屆幸福農村金推獎，田中鎮農會推廣部主任吳淑哖及大村鄉農會指導員陳美雲也拿到金推獎，另蔡焜培獲2020年WCE世界盃烘豆冠軍。

王惠美表示，彰化一半農業、一半工業，農業很多在台灣都是屬一屬二，包括雞蛋、稻米等，近幾年有1800餘個青農回來投入農業，看到大家的認真與努力，提升農產品質，縣府也有義務協助做好行銷，並北上前往人口密集的縣市促銷，就是希望把彰化特有、好的產品行銷出去，未來要導入彰化的休閒觀光，使產業加值，經濟更活絡，讓彰化的農業更好、更棒。

神農獎得主吳鴻基表示，感謝農委會、縣府及芳苑鄉農會的大力支持，協助他推動產業升級，提升飼養蛋鴨的自動化設備、專利、研發相關的產品等，讓彰化的農業可以讓大家看見。

出席表揚大會的農業界人士，包括農糧署中區分署副分署長洪宏毅、台中區農業改良場長李紅曦，及彰化縣農會理事長許天福、鄉鎮市農會總幹事等。