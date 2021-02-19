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水情告急！彰化及和美25日起減量供水 其餘夜間減壓

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因水情嚴峻，台灣自來水公司第11區管理處宣布，從2月25日起，彰化市及部分和美鎮地區將從橙燈減壓供水，調整為減量供水黃燈，採兩時段延長減量供水，呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
因水情嚴峻，台灣自來水公司第11區管理處宣布，從2月25日起，彰化市及部分和美鎮地區將從橙燈減壓供水，調整為減量供水黃燈，採兩時段延長減量供水，呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影

由於春雨遠不如預期，水情更加吃緊，台灣自來水公司第十一區管理處處長曾良琳說，從2月25日起，彰化市及部分和美鎮地區將從橙燈減壓供水，調整為減量供水黃燈，採兩時段延長減量供水，其餘彰化縣各鄉鎮則是橙燈，從每晚10點到隔天清晨6點實施夜間減壓供水。

曾良琳表示，因水情嚴峻，為進一步提升節水力道延長供水時程，原實施減量供水橙燈的彰化市及和美鎮等地區，自2月25日起自來水用水每月1000度以上工業用水戶，由節水7%提升至11%，並視後續水情變化逐步加大節水力道。

曾良琳說，彰化地區因轄內無水庫長期仰賴其他縣市支援用水，原本就屬於用水艱困地區，面對供水吃緊，水公司將調度供水因應，也針對管線末端及高地區用戶，規畫臨時加水站及水車調度。

曾良琳強調，更重要的民眾要節約用水，減少非必要性的自來水使用如洗車或沖洗外牆道路等，平時也建議換裝省水馬桶、盆浴改淋浴等，並儲水備用。有相關用水問題，可撥1910免付費電話洽詢。

因水情嚴峻，台灣自來水公司第11區管理處宣布，從2月25日起，彰化市及部分和美鎮地區將從橙燈減壓供水，調整為減量供水黃燈，採兩時段延長減量供水，呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
因水情嚴峻，台灣自來水公司第11區管理處宣布，從2月25日起，彰化市及部分和美鎮地區將從橙燈減壓供水，調整為減量供水黃燈，採兩時段延長減量供水，呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影

馬桶 水庫

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