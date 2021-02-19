破袋檢查過年亂丟垃圾 北斗鎮至少開出10張罰單

彰化縣北斗鎮今年春節連假改為定點專人收集家戶垃圾，有效遏阻外來垃圾，廢棄物減量近百噸，非清運點的「垃圾山」破袋檢查，北斗鎮清潔隊開出至少10張罰單，每張裁罰1200元。

北斗鎮公所今年春節連假在12個定點，每個定點1小時，專人收集家戶垃圾，一改過去13個定點放置垃圾子車任人丟垃圾的作法，果然有效防止鄰近鄉鎮市家戶垃圾越區，部分「習慣」過年到北斗鎮丟垃圾的鄰近鄉鎮工廠人員居然到北斗鎮清潔隊詢問「今年怎麼沒放垃圾子車？」清潔隊人員反問「你們是北斗鎮廠家嗎？」對方一時語塞，默默離去。

北斗鎮公所估計，今年初一到初四改為專人看守和收集家戶垃圾，跟往年相比，減收約百噸廢棄物，可是過去放置垃圾子車的地點，例如北斗國中圍牆外面，大年初一上午就冒出數百袋垃圾，沿著學校圍牆推放，讓清潔隊傻眼，徵求隊員歸隊在中午之前清運。

清潔隊按照「破窗理論」採取「有一包（垃圾）清一包」的作法，避免再形成過年垃圾山，同時破袋檢查垃圾找出「物主」，至少開出10張告發單，依廢棄物清理法開罰1200元；過年濫丟的垃圾包很多，清潔隊還沒結束破袋檢查，亂丟垃圾包的鎮民有機會收到罰單。