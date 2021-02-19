快訊

新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年有人爽賺8萬多賞金 荔枝椿象卵片彰縣又開始收購

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金。照片／彰化縣政府提供
民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金。照片／彰化縣政府提供

想賺外快嗎？彰化縣政府去年受理荔枝椿象卵片收購，民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金，「重賞之下有勇夫」，共發出61萬元獎金，賞金冠軍領到8萬8千多元，發了筆小財。今年荔枝椿象卵片收購即日起也開始啟動，共編列66萬元獎金激勵「採卵達人」。

彰化縣八卦山脈沿線的荔枝、眼龍果樹，長期受到荔枝椿象危害，影響收成，為了有效防治荔枝椿象，農政單位除了採生物防治及噴灑農藥外，並從2019年祭出椿象卵片收購政策，只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，可繳交至各鄉鎮市公所，每片發給3元，當年彰化縣共發出7萬多元獎金，到去年每片則提高到5元。

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長黃松欽說，目前荔枝正值開花期，荔枝椿象椿象已經進入交尾期，正是防治荔枝椿象最重要的關鍵時期，中彰投雲共同防治期是從本月17日起展開，每公頃由政府補助2000元經核准的藥劑噴灑，進行化學防治。

由於荔枝椿象也開始產卵，並即將進入大量期，各鄉鎮市公所也從本月18日起到5月27日的每周一及周四的上午9時到下午4時，受理荔枝椿象卵片收購，黃松欽說，今年共編列66萬元，預定收購13萬 2000片，每一卵片10到14顆卵，維持去年的5元收購價格，獎勵對象是彰化縣民，繳交卵片並應檢附國民身分證影本。

由於彰化縣政府積極推廣荔枝椿象收購，加上將原有收購價從3元提高到5元，去年又逢新冠肺炎疫情，有些民眾因此失業或者減少工時，相對投入摘取荔枝椿象卵片意願較高，去年全彰化縣共發出獎金達61萬元，冠軍是芬園鄉黃姓鄉民個人勇奪8萬8千多元賞金，發了一筆小財。

但別以為摘取荔枝椿象就能輕鬆發小財，農處人員引述黃姓鄉民的說法，除要「眼光獨到」迅速找到卵片外，還要從這個山崙巡那個山崙，並要忍著豔陽照射，以及被荔枝椿象噴到毒液的風險，幸好他都有穿防護衣，才得以倖免。

在化學防治及荔枝椿象收購進行到一個階段後，農業處即會針對荒廢果園，再以平腹小蜂進行生物防治，達到防治荔枝椿象的目標。

目前荔枝正值開花期，荔枝椿象椿象已經進入交尾期，正是防治荔枝椿象最重要的關鍵時期，中彰投雲共同防治期是從本月17日起展開。照片／彰化縣政府提供　
目前荔枝正值開花期，荔枝椿象椿象已經進入交尾期，正是防治荔枝椿象最重要的關鍵時期，中彰投雲共同防治期是從本月17日起展開。照片／彰化縣政府提供　
民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金。照片／彰化縣政府提供
民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金。照片／彰化縣政府提供

荔枝椿象 新冠肺炎

延伸閱讀

防荔枝椿象蟲蟲危機超前部署 嘉縣首施放平腹小蜂防治

荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

立春後荔枝椿象活躍 高市開始收購卵片防治危害

彰縣溪湖鎮建構行善共好平台 今寒冬送暖從早送到晚　

相關新聞

影／10年未見櫻花滿開！九族文化村櫻花最佳賞櫻期

九族櫻花祭堪稱是台灣最大的賞櫻盛會，九族文化村表示，今年園區櫻花不僅開得茂盛，相當難得的是，原本花期會錯開的不同品種櫻花...

影／日月潭水位16年來最低 遊客搭船要爬3層樓

南投縣日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，蓄水量僅58.72 %，但受到今年雨量少，加上春節後配合彰化、...

去年有人爽賺8萬多賞金 荔枝椿象卵片彰縣又開始收購

想賺外快嗎？彰化縣政府去年受理荔枝椿象卵片收購，民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市...

台中去年溢繳停車費約420萬 綁定代扣會自動退費

台中市2016年9月開始，民眾申請綁定金融、電信或使用行動支付代扣停車費後，若有重複繳交情形發生，民眾免申辦退費手續，停...

大甲殯儀館聯外道路狹窄會車卡關 3千餘萬拓寬1倍道路

台中市大甲殯儀館東側聯外道路僅約4公尺寬，每逢吉日殯葬隊伍眾多，會車困難，地方期盼拓寬改善。台中市政府編列總預算3480...

埤頭鄉大波斯菊避開寒流 元宵節前走春花況好

彰化縣埤頭鄉木棉花節今年雖停辦，鄉公所仍斥資製作兩個木棉花充氣公仔，租用六號庄路口旁的農地播種波斯菊，並拜託農民延後春耕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。