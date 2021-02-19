去年有人爽賺8萬多賞金 荔枝椿象卵片彰縣又開始收購

想賺外快嗎？彰化縣政府去年受理荔枝椿象卵片收購，民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金，「重賞之下有勇夫」，共發出61萬元獎金，賞金冠軍領到8萬8千多元，發了筆小財。今年荔枝椿象卵片收購即日起也開始啟動，共編列66萬元獎金激勵「採卵達人」。

彰化縣八卦山脈沿線的荔枝、眼龍果樹，長期受到荔枝椿象危害，影響收成，為了有效防治荔枝椿象，農政單位除了採生物防治及噴灑農藥外，並從2019年祭出椿象卵片收購政策，只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，可繳交至各鄉鎮市公所，每片發給3元，當年彰化縣共發出7萬多元獎金，到去年每片則提高到5元。

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長黃松欽說，目前荔枝正值開花期，荔枝椿象椿象已經進入交尾期，正是防治荔枝椿象最重要的關鍵時期，中彰投雲共同防治期是從本月17日起展開，每公頃由政府補助2000元經核准的藥劑噴灑，進行化學防治。

由於荔枝椿象也開始產卵，並即將進入大量期，各鄉鎮市公所也從本月18日起到5月27日的每周一及周四的上午9時到下午4時，受理荔枝椿象卵片收購，黃松欽說，今年共編列66萬元，預定收購13萬 2000片，每一卵片10到14顆卵，維持去年的5元收購價格，獎勵對象是彰化縣民，繳交卵片並應檢附國民身分證影本。

由於彰化縣政府積極推廣荔枝椿象收購，加上將原有收購價從3元提高到5元，去年又逢新冠肺炎疫情，有些民眾因此失業或者減少工時，相對投入摘取荔枝椿象卵片意願較高，去年全彰化縣共發出獎金達61萬元，冠軍是芬園鄉黃姓鄉民個人勇奪8萬8千多元賞金，發了一筆小財。

但別以為摘取荔枝椿象就能輕鬆發小財，農處人員引述黃姓鄉民的說法，除要「眼光獨到」迅速找到卵片外，還要從這個山崙巡那個山崙，並要忍著豔陽照射，以及被荔枝椿象噴到毒液的風險，幸好他都有穿防護衣，才得以倖免。