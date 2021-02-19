大甲殯儀館聯外道路拓寬 盼往生者一路好走

台中市大甲殯儀館主要聯外道路開元路英才巷，受限寬度僅約4米，往來殯葬隊伍一多即會車困難，台中市政府今天舉行拓寬工程開工典禮，市長盧秀燕說，希望往生者一路好走。

台中市政府上午舉行大甲殯儀館聯外道路拓寬工程開工祈福典禮，盧秀燕出席致詞指出，大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館主要聯外道路之一，現有道路寬度只有3.8至4.2米，每逢吉日殯葬隊伍多，常導致交通堵塞、會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間。

盧秀燕表示，市府為回應地方10多年心願，編列總經費約3500萬元進行購地及工程費，規劃將道路拓寬為8米，感謝地方議員支持通過預算，完工後帶給甲安埔地區更便捷的交通，希望往生者一路好走。

台中市民政局長吳世瑋說明，大甲殯儀館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苑裡到南邊的彰化，109年火化數量3597具，平均1天9.8具，最多1天可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來殯葬隊伍非常多，此次聯外道路拓寬後，將縮短喪葬隊伍通行時間，保障行車安全。

台中市大甲區長顏金源表示，這次拓寬工程所需經費由市府建設局挹注，總經費約3500萬元，由大甲區公所執行，工期約4個月，預計7月下旬完工。