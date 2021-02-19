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大甲殯儀館聯外道路狹窄會車卡關 3千餘萬拓寬1倍道路

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大甲殯儀館聯外道路拓寬工程完工模擬圖。圖／台中市政府提供
大甲殯儀館聯外道路拓寬工程完工模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市大甲殯儀館東側聯外道路僅約4公尺寬，每逢吉日殯葬隊伍眾多，會車困難，地方期盼拓寬改善。台中市政府編列總預算3480萬1126元購地及工程費，預計將道路拓寬為8公尺，總長577公尺，由大甲區公所執行，今日開工，預計今年7月下旬完工。

台中市長盧秀燕今日出席開工典禮，她說，「希望往生者一路好走！」大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館主要聯外道路之一，現有道路寬度僅有3.8至4.2公尺，每逢吉日殯葬隊伍眾多，常導致交通堵塞、會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間，市府編列總經費近3500萬元進行購地及工程費，規劃將道路拓寬為8公尺，感謝民代支持通過預算，完工後將讓會車不再卡關。

台中市府民政局長吳世瑋表示，大甲館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苗栗苑裡到南邊的彰化，去年火化數量3597具，平均一天9.8具，最多一天可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來殯葬隊伍非常多，此次聯外道路拓寬後，將縮短喪葬隊伍通行時間，保障行車安全。

大甲區長顏金源說，感謝市府及市議員協助，歷經10多年努力終於定案，此次拓寬工程所需經費由中市府建設局挹注，工程經費1623萬3126元、用地費1856萬8000元，共計3480萬1126元，由大甲區公所執行，工期約4個月，預計今年7月下旬完工。

大甲殯儀館聯外道路拓寬工程完工模擬圖。圖／台中市政府提供
大甲殯儀館聯外道路拓寬工程完工模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市 殯儀館 盧秀燕

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