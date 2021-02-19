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影／10年未見櫻花滿開！九族文化村櫻花最佳賞櫻期

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影

九族櫻花祭堪稱是台灣最大的賞櫻盛會，九族文化村表示，今年園區櫻花不僅開得茂盛，相當難得的是，原本花期會錯開的不同品種櫻花，今年在氣候配合下，開花的時間都變得接近而集中，目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。

由於氣候各方面的條件都配合下，全台今年到處櫻花的花訊都在春節前後紛紛傳出捷報，九族文化村指出，園區培植植櫻花非常早，今年最早開的是山櫻，春節前便搶前盛開，目前數量最多的是緋紅色的八重櫻，已達100%的花況滿開，其次是淡粉色的吉野櫻也開了8成，以往花期較晚的粉紅色富士櫻，今年則提早的現象，目前已經有接近50%的開花率。

九族文化村表示，由於櫻花花期甚短，加上欣逢十年一見的花況大爆炸，和多種花色、品種的櫻花一起開的多種巧合，估計從現在開始一週間，將會是絕佳賞味期，而被園區視為未來明星的大白櫻，在苗圃培育3年後，首度由苗圃移植到園區內見客，搭配粉色的吉野櫻，目前也幾近滿開中，讓園區櫻花大道兩旁，一時之間紅、粉、白相間，煞是漂亮。

九族櫻花祭不用擔心踩地雷，或是長途迢迢只能看到一種櫻花，目前5000棵多品種櫻花一起綻放，遊客還可以免費搭乘纜車，從空中賞櫻，更被大家戲稱是台灣罕見的「村上春樹」奇蹟，而遊客在九族纜車上，看見滿山盛開的櫻花奇景，了解最新花況和活動訊息，民眾可關注九族櫻花祭的活動網頁。

九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影
九族文化村目前共有八重櫻、吉野櫻、富土櫻及大白櫻共4種櫻花一起開放。記者黑中亮／攝影

櫻花 九族文化村 賞櫻

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