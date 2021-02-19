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埤頭鄉大波斯菊避開寒流 元宵節前走春花況好

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉大波斯菊花田的花況甚好，和木棉花相映成趣，鄉公所歡迎民眾前往觀賞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉大波斯菊花田的花況甚好，和木棉花相映成趣，鄉公所歡迎民眾前往觀賞。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉木棉花節今年雖停辦，鄉公所仍斥資製作兩個木棉花充氣公仔，租用六號庄路口旁的農地播種波斯菊，並拜託農民延後春耕，元宵節前都有花田與木棉花隧道相映成趣的美景可供拍照。

埤頭鄉木棉花親子健行活動今年取消，鄉公所不但退費給報名的1000人，還贈送已經訂製好的運動毛巾及鄉長5元小紅包，原來的造景一樣開放不限制觀賞，只是賞花有期限。

鄉長杜懿彩今天表示，鄉公所去年商請農民年底播灑種籽種花，今年初春大波斯菊才開始生長，避開元月期間寒流，春節前花朵漸開，農民原本想在立春後耕除，鄉公所拜託手下留花，現在花況正好，吸引很多路過民眾停車拍照。

大波斯菊花田地主的許姓農民說，鄉公所請他延後耕除，因花開得很漂亮，他決定延至元宵節，節後一定要耕除，否則趕不上一期種水稻。

鄉公所訂製兩個木棉花充氣公仔，本來安排在木棉花親子健行活動當天現身，活動停辦後，充氣公仔幾乎沒機會露臉，今天鄉長杜懿彩、主任秘書林明暐等人察看大波斯菊花田，公仔難得出來曬太陽，留下新春歡樂畫面。

農民 花田 元宵節

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