澳籍男子找不到機車 警助尋回讚台灣最美風景

一名52歲澳籍男子日前到中國醫藥大學附設醫院看診，結束後卻找不到機車停放地點，台中市警方今天表示，接獲報案後利用街景協助找回，這名男子不斷讚揚警方的熱心與專業。

警方指出，這名澳籍男子安東尼日前獨自騎機車到中國醫藥大學附設醫院看診，就醫後卻因對路況不熟，而找不到機車，只記得停在一家超商前，結果花了1個多小時仍找不到機車，有熱心民眾隨即協助報警幫忙。

警方接獲報案指稱北區學士路與五順街口附近有外籍男子需要協助後，即出動2名員警到場，得知安東尼停車後擔心自己找不到，還特別先以手機拍照，警方即利用照片上的街景及招牌特徵，展開地毯式的搜尋。

警方指出，經過一番搜尋後，終於在距離約800公尺的超商前發現機車，安東尼找到機車後，終於展露笑容，不斷感謝警方的熱心及專業，讚稱這是台灣最美風景。

警方也說，許多民眾在停車時，由於未特別留意停車位置，而導致事後找不到愛車；建議民眾可用手機照相，找一個醒目的標的物為基準，將周遭建築物的明顯特徵拍照留存，避免事後苦尋不著車輛，且停放車輛時務必要拔取鑰匙並上鎖，注意車輛防盜保管，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所，以免遭受宵小覬覦。