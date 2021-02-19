快訊

從時速2萬公里到零！毅力號挑戰火星「恐懼7分鐘」

玉山氣象站絕美百萬窗景 鄭明典：實在太吸引人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日月潭水位16年來最低 遊客搭船要爬3層樓

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，九蛙疊像目前封閉，但潭底早已露出一片草原泥溝。圖／日管處提供
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，九蛙疊像目前封閉，但潭底早已露出一片草原泥溝。圖／日管處提供

南投縣日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，蓄水量僅58.72 %，但受到今年雨量少，加上春節後配合彰化、雲林一期稻作用水，日月潭水位持續下降，和滿水位落差達7公尺，不僅潭面縮小不少，連水社、玄光寺、朝霧及伊達邵等4個碼頭，不少遊客登、下船要爬3層樓，讓日月潭國家風景區不得不啟動警戒措施，關閉部分碼頭。

日管處處長簡慶發說，日月潭確實已達遊船的警戒水位，四個碼頭已有部分碼頭暫時關閉，但仍然維持觀光船的停靠載客，目前除了加強浮橋檢測，及加貼防滑條外，也呼籲遊客上下橋時手要扶好手扶把，腳步要踩穩，才不會因為這個坡道太陡，然後造成這個意外摔傷。

日管處透露，日月潭水位其實早已經低於碼頭警戒水位743公尺，今天741.4公尺不但是最低水位記錄，而大前天更一度低到740.97公尺，蓄水量跌落56.45 %，已通知遊艇業者小心航行；另由於水位持續下探，日月潭九蛙疊像從去年11月起全部露出，潭岸周邊都快成草原泥溝。

台電大觀電廠表示，日月潭目前每天放水量約15至20秒立方公尺，惟進入潭區的水量僅5秒立方公尺，在入不敷出的情況下，每天至少短缺10秒立方公尺水量，警戒水位時已通報潭區船家，要透過調整浮排確保船隻泊靠與遊客上下船安全。

日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。圖／讀者提供
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。圖／讀者提供
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。圖／讀者提供
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。圖／讀者提供

日月潭 碼頭 國家風景區

延伸閱讀

水情不佳 雲林一期稻作春耕啟動輪灌

瘋露營必追！ 水岸第一排「日月潭美景露營區」　搭纜車、森林露營、跨年煙火一次滿足

賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

你不知道的日月潭 賞水波朝霧、踩世界三大曼波田

相關新聞

台中去年溢繳停車費約420萬 綁定代扣會自動退費

台中市2016年9月開始，民眾申請綁定金融、電信或使用行動支付代扣停車費後，若有重複繳交情形發生，民眾免申辦退費手續，停...

影／日月潭水位16年來最低 遊客搭船要爬3層樓

南投縣日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，蓄水量僅58.72 %，但受到今年雨量少，加上春節後配合彰化、...

彰化家扶中心義賣燈籠 再衝一波獲員林店家支持

彰化家扶中心從春節到元宵節前舉辦扶幼義賣燈籠，由於今年春節期間「花在彰化」活動無法設攤義賣影響很大，家扶中心也趁員林市公...

領不到台中元宵限量牛年小提燈？市府開放網路下載DIY

台中2021元宵限量牛年小提燈，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等，更結合防疫概念，增加口罩配件，造型活潑討喜。...

年後轉職潮台中勞工局辦10場徵才 企業釋出1200職缺

台中市勞工局因應年後轉職潮，即日起至2月26日連續兩周，在山海屯地區舉辦超過10場次徵才活動，一口氣釋出逾1200個職缺...

減廢、增收入 環局協助資收戶雙贏

台中市府環保局協助弱勢個體資源回收戶，去年成功媒合115名個體戶參加，進駐149處社區、學校等單位服務，平均每月資收量達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。