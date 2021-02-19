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彰化家扶中心義賣燈籠 再衝一波獲員林店家支持
彰化家扶中心從春節到元宵節前舉辦扶幼義賣燈籠，由於今年春節期間「花在彰化」活動無法設攤義賣影響很大，家扶中心也趁員林市公所舉辦燈會期間，將再衝一波擺攤義賣，也獲員林店家支持提供地點設攤。
彰化家扶中心主任王震光說，去年「花在彰化」在春節期間設攤就義賣了燈籠50多萬元，但今年因疫情無法設攤，志工只好轉移陣地到彰化市南瑤宮、鹿港三山國王廟、鹿港葉宣哲診所、竹塘慈航宮、南投紫南宮、南投伊達邵等6處設攤，過年期間至今約義賣40萬元，仍不及去年「花在彰化」單點義賣的金額。
家扶中心將利用元宵節前再衝一波，明天將在員林福寧宮及龍燈夜市設攤義賣燈籠，也獲得員林熱心店家支持願意提供店面前讓家扶設攤義賣燈籠，包括博愛路大一水餃、員湘園員林總店、員林土地銀行從2月23日到26日一連4天供家扶義賣擺攤，還有21日設攤點有員林中正路郵局、員林琉璃仙境、員林大潤發、員林龍燈夜市，民眾可前往採購古仔燈。
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