彰化家扶中心義賣燈籠 再衝一波獲員林店家支持

彰化家扶中心從春節到元宵節前舉辦扶幼義賣燈籠，由於今年春節期間「花在彰化」活動無法設攤義賣影響很大，家扶中心也趁員林市公所舉辦燈會期間，將再衝一波擺攤義賣，也獲員林店家支持提供地點設攤。

彰化家扶中心主任王震光說，去年「花在彰化」在春節期間設攤就義賣了燈籠50多萬元，但今年因疫情無法設攤，志工只好轉移陣地到彰化市南瑤宮、鹿港三山國王廟、鹿港葉宣哲診所、竹塘慈航宮、南投紫南宮、南投伊達邵等6處設攤，過年期間至今約義賣40萬元，仍不及去年「花在彰化」單點義賣的金額。