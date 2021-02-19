領不到台中元宵限量牛年小提燈？市府開放網路下載DIY

台中2021元宵限量牛年小提燈，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等，更結合防疫概念，增加口罩配件，造型活潑討喜。不過因小提燈數量有限，為免民眾索取向隅，台中市政府觀光旅遊局特別開放小提燈模組檔案，提供民眾自行下載列印，不用出門排隊領取，就可享受手作小提燈的樂趣。

中市府觀旅局長林筱淇表示，今年因疫情影響，中台灣元宵燈會停辦，為增添年味喜慶，仍維持印製限量元宵小提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受元宵過節氣氛。