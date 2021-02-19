年後轉職潮台中勞工局辦10場徵才 企業釋出1200職缺

台中市勞工局因應年後轉職潮，即日起至2月26日連續兩周，在山海屯地區舉辦超過10場次徵才活動，一口氣釋出逾1200個職缺，其中，製造業資深工程師職缺起薪上看5萬5000元。

勞工局代理局長羅群穆表示，農曆年後為市民求職轉職旺季，企業也於年初進行一系列徵才計畫，去年受疫情影響，民眾前往海外工作意願降低，預估國內求職人數將會上升。

台中市勞工局已網羅光學業、電子業、製造業、長照業、服務業及運動產業等，舉辦逾10場次徵才活動，其中，積水塑膠管材公司更開出起薪5萬5000元的資深工程師職缺。

台中市就業服務處長李美麗指出，去年下半年台中市許多大型企業海外訂單大增，企業用人需求提升，如避震器龍頭「瑞士商弗克司」於工業區的新廠房及產線已落成，2月21日於廠區擴大招募，急徵200個組裝員職缺，不限學歷、科系，可隨到隨談且最快隔天可上班；明昌國際、特力屋、晶元、矽品、友達等大廠也加入徵才行列，2月18至26日幾乎天天都有面試機會。