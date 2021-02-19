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年後轉職潮台中勞工局辦10場徵才 企業釋出1200職缺
台中市勞工局因應年後轉職潮，即日起至2月26日連續兩周，在山海屯地區舉辦超過10場次徵才活動，一口氣釋出逾1200個職缺，其中，製造業資深工程師職缺起薪上看5萬5000元。
勞工局代理局長羅群穆表示，農曆年後為市民求職轉職旺季，企業也於年初進行一系列徵才計畫，去年受疫情影響，民眾前往海外工作意願降低，預估國內求職人數將會上升。
台中市勞工局已網羅光學業、電子業、製造業、長照業、服務業及運動產業等，舉辦逾10場次徵才活動，其中，積水塑膠管材公司更開出起薪5萬5000元的資深工程師職缺。
台中市就業服務處長李美麗指出，去年下半年台中市許多大型企業海外訂單大增，企業用人需求提升，如避震器龍頭「瑞士商弗克司」於工業區的新廠房及產線已落成，2月21日於廠區擴大招募，急徵200個組裝員職缺，不限學歷、科系，可隨到隨談且最快隔天可上班；明昌國際、特力屋、晶元、矽品、友達等大廠也加入徵才行列，2月18至26日幾乎天天都有面試機會。
今年上半年台中市就業服務處將與中興大學合作辦理實體與視訊雙軌制就業博覽會，預計邀請逾50家廠商，提供超過3000個職缺，民眾可密切注意台中市就業服務處官網熱門活動：https://www.eso.taichung.gov.tw/ ，或洽大台中人力資源網：http://takejob.taichung.gov.tw查詢。
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