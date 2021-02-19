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台中市牛年小提燈網路下載 親子共享手作樂趣

中央社 / 台中19日電

受武漢肺炎影響，台中市政府取消元宵燈會，元宵小提燈因數量有限，觀光旅遊局開放小提燈模組檔案，提供民眾自行下載列印，不用出門排隊，親子同享手作樂趣。

因衛福部桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，原擬在新竹市舉辦的2021台灣燈會宣布停辦後，台中市政府舉辦的2021中台灣元宵燈會也跟進停辦。

台中市觀旅局長林筱淇表示，今年因疫情影響元宵燈會宣佈停辦，為增添年味喜慶，仍維持印製限量元宵小提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受元宵過節氣氛。今年首度開放小提燈模組檔案，並附上詳細的組裝教學影片，提供民眾自行下載列印，親子在家即可共享手作樂趣慶元宵。

台中市政府日前也公布2021元宵限量牛年小提燈，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等，更結合防疫概念，增加口罩配件，造型十分活潑討喜，引起熱烈討論。2021台中元宵限量牛年小提燈網路下載網址：https://reurl.cc/g8Z1mN。

台灣燈會 台中市 疫情

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