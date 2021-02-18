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防疫優先 花壇白沙坑百年燈排沒晚會但遶境表演照舊

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排延續百年，今年遶境和表演活動照舊。圖／文化局提供
彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排延續百年，今年遶境和表演活動照舊。圖／文化局提供

防疫優先，全國最悠久的元宵迎花燈活動─白沙坑迎燈排，今年取消點燈啟動儀式和晚會，只展示特色燈排及元宵花燈，但不取消酬神戲和街頭藝人表演，主辦單位歡迎民眾本（2）月24日至26日晚上7點前到花壇鄉白沙坑，觀賞徹夜燈遶境

即使取消2021白沙坑迎燈排文化節的點燈儀式和晚會，彰化縣長王惠美和花壇鄉長顧勝敏、地方民意代表仍在元宵節（26日）晚上6點20分，出席迎燈排祈福活動，7點燈排遶境。每個燈排的燈籠都是手工糊仔燈，書寫燈主姓氏，又稱字姓燈，23個燈籠串起組成外觀像小船的燈排，迎燈排活動以白沙坑福德老爺的八大神轎和儀仗，加上燈排和陣頭遶遊文德村、白沙村、長沙村祈求平安。

根據花壇鄉文史工作者蔣敏全考證，文德宮廟史記載道光二十五年宵節已記載白沙坑字姓燈燈排遶境，可再往前追溯到道光七年或八年，不曾因戰爭中斷，寫下變通在白天點燈籠遶境的歷史，傳統上3天活動，第一天正月十四是進神兵，十五日舉辦主要活動迎花燈遶境，十六日為安神兵營。百年傳統不輟，彰化縣政府2008年把廟迎燈排遶境登錄為無形文化資產。

白沙坑迎燈排文化節的燈排2月24日、25日、26日的晚上7點30分到凌晨遶境，文化節系列活動邀請在地北管樂團在文德宮廣場演出，知名的阿忠布袋戲表演酬神戲，街頭藝人到場駐唱，縣府和文化局再度呼籲民眾依照防疫指引，參加白沙坑迎燈排文化節活動的民眾佩戴口罩和保持社交距離。相關活動詳情可洽詢文德宮（04）7863904、花壇公所（04）7865921，和文德宮粉絲專頁

遶境 花燈

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