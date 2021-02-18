員林辦燈會市區大排被丟10幾包垃圾 市長森氣氣

彰化縣員林市正在辦新春燈會，但員林市長游振雄大年初四就發現萬年路大排竟被丟了好幾包垃圾，請清潔隊撤查，清潔隊破袋後循線查出是一名70幾歲黃姓老翁因春節期間清潔隊沒收垃圾，他為求方便丟了好幾包垃圾，清潔隊針對亂丟垃圾者先前也公布相關影音，希望達到嚇阻作用。

「員林正在辦燈會，市區大排竟被丟了10幾包垃圾，太可惡了」游振雄說，大年初四晚間他在市區巡一巡，竟看到萬年路大排被丟了數包垃圾，當場懷疑是附近某戶居民亂丟，立即前去興師問罪，但對方竟否認，他即請清潔隊破袋撤查。

員林清潔隊長黃吉城說，破袋後發現黃姓老翁的藥袋，證據確鑿，黃姓老翁才坦承是他丟的，表示春節期間清潔隊沒收垃圾他才亂丟，不過由於清潔隊在萬年路大排該段撈出10幾袋垃圾，懷疑老翁可能平時就已在亂丟，只是因平常被大排水沖走，沒被發現，清潔隊念在老翁身體欠安，僅予勸告，但警戒若下次再犯一定要開罰。

游振雄說，市容清潔是大家對員林市的第一印象，他平常自己看到垃圾都會隨手撿，也請大家一起共同維護市容。

黃吉城說，依據廢棄物清理法亂丟垃圾可罰1200到6000元，為了維護市容，清潔隊平常都有派人巡邏查緝，或利用路口監視器搜證。

去年在振興里即有民眾長期堆放垃圾在自家門旁，清潔隊也結合里長搜證開罰1200元，還有在大村鄉美港和員林北區交界處去年也拍到一名男子騎腳踏車鬼鬼崇祟、亂丟垃圾前還回頭看，然後加速騎走，清潔隊均公佈影音，希望達到嚇阻效果。