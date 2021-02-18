影／南投燈會19日晚間點燈 星光泡泡屋欣賞震撼水舞

2021年南投燈會將在19日晚上點燈，南投縣政府今天仍忙著布置，同時測試主燈、水舞等展演項目，今年貓羅溪畔的水舞秀，光影變幻絢麗震撼，營造出金牛迎春氣勢，19日點燈還同時施放高空煙火，營造浪漫的燈會景觀。

南投燈會因為一月初新冠疫情升溫，原訂2月7日舉行延後到19日才點燈，春節期間改以裝置藝術，白天開放民眾參觀，但入夜後為了預防群聚風險，不開放也不點燈，讓民眾相當惋惜。

不過，隨著部立桃園醫院疫情趨緩，南投縣政府也決定放寬南投燈會防疫管制，將在19日晚間點燈，燈會將持續到3月1日，每天晚上6時到9點開放參觀，包括主燈、各燈區和水舞秀都會全部啟用，讓南投鄉親也能在元宵節感受新年歡樂氣氛，也希望牛轉乾坤，祈求新冠疫情早日結束。

今天縣府、包商仍在為燈會各項展演進行最後調整，而這兩天試燈和水舞秀測試，絢爛的登換光變幻和立體投影，都讓民眾看的大呼過癮。

南投縣觀光處副處長林秀梅說，牛年主燈相當科技感，今年穿上盔甲，如同牛版的「無敵鐵金剛」，還有哞哞農場、旅閱風光、暗空星境等主題燈區，除了有全球團結對抗疫情寓意外，數百隻大牛、小牛彩繪，也讓參觀的小朋友相當開心。

今年燈會還設置星光泡泡屋，讓民眾體驗坐在透明的泡泡屋內欣賞水舞秀，感受更震撼