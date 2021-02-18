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為醫護加油 武陵農場再推訂房優惠

中央社 / 台中18日電

為感謝防疫最前線的醫護人員武陵農場即日起至12月31日止推出「50武陵」醫護優惠專案，平日住房5.5折，除了為醫護加油，也希望早日走出武漢肺炎陰霾。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球蔓延，台灣近日本土案例連續加零。武陵農場為替第一線醫護人員加油，推出「50武陵」醫護訂房優惠專案，這是繼去年連續5天零確診推出優惠方案後，第二次推出醫護訂房優惠專案。

「50武陵」醫護人員訂房優惠專案，從即日起至12月31日止，本國籍醫護人員（包含醫師、護理師、社工師、醫院志工等有關人員）收費比照榮民優惠，即門票免費（僅收保險費），住宿費平日5.5折、假日9折。

空軍作戰聯隊飛行員及機工長原本的5折優惠專案，原本截至2月20日，延長至8月31日，不分平、假日即可5折入住，門票免費（僅收保險費），表示對守護台灣領空的「捍衛戰士」的謝忱。

武陵農場指出，農場地幅寬闊，身處山林之間，吸收大自然的芬多精，可保持絕佳的社交距離，盼以高山美景、鳥語花香、燦爛陽光、藍天白雲來療癒大家緊繃的身心，為台灣加油打氣，走出疫情陰霾，重新再出發。

正值武陵農場櫻花季，賞花熱區以兆豐茶園區、入口花園及桃花莊前櫻花道，讓遊客拍照駐足流連忘返，目前已達到盛開最高峰；其次為紅粉佳人夜櫻觀賞區、隘口櫻花林、霧社櫻花林及波浪道櫻花區，開花也達5、6成，預估2月下旬達到盛花期。

武陵農場 櫻花季 醫護人員

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