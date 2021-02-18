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竹山下坪吊橋下起「雪」 雪垂直女真花季正盛開

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影

合歡山清晨下起霰夾雪，而竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收，民眾都說「竹山也好像在下雪一樣！」面對這波「雪景」，竹山鎮公所表示，將於3月14日舉辦「2021浪漫三月雪 白色情人節」系列活動，限額200名，邀請民眾前來見證愛情報名開跑。

鎮長陳東睦表示，314浪漫情人節是年輕人的節日，公所希望透過活動，以三月雪當媒人，讓民眾來這雪白的步道走走，看看竹山最美腳踏車步道、以及繽紛吊橋，更希望讓遊客來到這有著天時、地利、人和的條件，能互相許下承諾，共度一生。

竹山鎮公所指出，下坪吊橋季節限定的三月雪，兩側種滿了上千棵垂枝女貞，步道綿延一公里，是每年三月不藏私的美景，步道加上自行車道，不但可以欣賞美景，還可以前往下坪熱帶植物園，314白色情人節活動，為讓情侶的感情再升溫，專門設計了2個活動關卡讓情侶來共同完成。

活動報名從即日起到3月8日止，只要民眾拿出手機下載「竹山鎮公所APP」就可以前往報名，3月14日當天報到完成後，就可以拿到甜蜜蜜的巧克力花束，之後就步行到下坪吊橋，進行「一拍即合」的活動，再浪漫白色女貞以及美麗吊橋下拍下瞬間永恆。

活動詳情也可以上竹山鎮公所官網查詢

竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影
竹山下坪吊橋的雪垂直女真，目前已經進入花期，一遍遍白茫茫的景色美不勝收。記者黑中亮／攝影

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