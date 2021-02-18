印加果全台已達900公頃 彰化縣產品拚多元商機　

台灣新興經濟農作物印加果的種植區域渡過濁水溪，彰化縣現有面積約5.7公頃，縣內35名農民成立彰化縣印加果生產合作社，朝向高品質栽培，產品多元化，今年將參加世界印加果油大賽，有信心獲得佳績。

彰化縣印加果生產合作社理事主席吳訢瑔原本販售肥料，數年前妻子許又丹罹患眼疾，有前來購買肥料的農友提供「秘方」，建議試飲印加果油促進健康，除了配合醫囑和藥物治療，他還到田中鎮購買印加果種籽，自行榨油給妻子飲用，結果狀況穩定。

吳訢瑔夫婦從此與印加果結下不解之緣，吳訢瑔為求得好種子，到雲南省西雙版納7個月，從頭學起，回台埤頭鄉在自家農地種植，技術成熟後推廣給農友，2019年成立生產合作社，現在擁有5.7公頃印加果園，吳訢瑔另與各鄉鎮農民契作約30多公頃。

印加果適合生長在熱帶雨林，高溫多濕的環境，樹齡長達20年，種植8個月即可採收，全年開花結果，每公頃每年生產約10噸果實，以每分地產值逾10萬元，每公頃經濟效益達百萬元，利潤相當誘人；吳訢瑔指出，全台種植集中南台灣，面積約900公頃，還在增加中，農民必須開發多元產品，避免印加果市場形成產業紅海。

彰化縣印加果生產合作社已開發印加果油、膠囊、水檸檬、咖啡及麵條等產品，最近試用榨油後的印加果果渣再乾燥，製成原味果乾，也碾碎果渣摻入麵包等烘焙食品，取代全麥麥麩，增加營養之外，顆粒使咀嚼口感更好。

吳訢瑔說，印加果是大戟科植物，含有生物鹼，直用飲用恐怕中毒，需要特殊的研磨和榨油設備，彰化縣印加果生產合作社委託專業機構製作，去除生物鹼，印加果油及產品沒澀味及苦味，今年將參加世界比賽，用參賽證明彰化縣印加果油的品質。