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彰化縣因應疫情 開學前322所校園全面消毒並暫不開放

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園。記者劉明岩／攝影
因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園。記者劉明岩／攝影

因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園，要在開學日前，完成全面消毒，目前已完成過半學校消毒作業，在開學前，各級校園不開放。

彰化縣長王惠美今天上午到彰化市中山國小視察消毒作業及防疫整備情形，王惠美說，各級學校即將開學，彰化縣政府已啟動在縣內各校園消毒，加緊腳步要把國中小學、高中、公立幼稚園等公共設施，以及孩子們常會觸摸到的廁所、遊戲設施、交通車等全面消毒。

王惠美也感謝彰化市達聯化工有限公司免費提供高濃度漂白水給各鄉鎮市公所使用，防疫期間，大家還是要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，做好相關防護工作，並要求務必要如期消毒完成，做好防疫，守護大家的健康。

教育處表示，在開學前，各校加強校園清潔消毒，消毒期間管制校園，暫不開放。2月22日-2月26日為防疫宣導週，校園全面配戴口罩，並持續要求師生進入校園須量測體溫，及持續實施衛教宣導。

因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園。記者劉明岩／攝影
因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園。記者劉明岩／攝影
因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園。記者劉明岩／攝影
因應新冠肺炎疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府為確保師生上課健康安全，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園。記者劉明岩／攝影

王惠美 口罩

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